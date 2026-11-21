¿Puede un amigo tener los mismos derechos que la familia legal para recibir una herencia, o solicitar un permiso por enfermedad, cuidados, nacimiento o defunción? Francia ha abierto el debate y la medida ha calado en partidos políticos españoles que la recogen en su programa electoral.

La propuesta de ley gala defiende la creación de un contrato entre amigos que equipare legalmente a la "familia elegida" con la familia biológica . Que se regulen esas relaciones de amistad con sus correspondientes obligaciones y derechos, como ocurre con las de parentesco.

Hablamos con Olga Rodríguez, abogada y directora de Iuris Estudio Jurídico en Bilbao, sobre el encaje legal de la medida en España.

¿Qué encaje legal tiene esta propuesta?

Tiene un encaje legal limitado porque la legislación en estos momentos prioriza los vínculos familiares y de las parejas legalmente constituidas. Esta propuesta lo que hace es que empecemos a pensar sobre ese posible reconocimiento de esa familia que no es biológica.

¿Podría ser una realidad a futuro?

Podría y ya tenemos ejemplos. Los testamentos por ejemplo. Podemos dejarle a un familiar la parte de heredero forzoso y a un amigo la libre disposición, también podemos decirle a una persona que no tiene nadie a quien le cuide y con la que convivimos que vamos a poder apoyarla en el hospital y poder pedir permiso en nuestra empresa y podemos referir a un amigo como aquella persona que pueda tomar decisiones del ámbito de la medicina o de la sanidad si no estamos para tomar decisiones.

¿Deben las leyes y las políticas adaptarse a los nuevos vínculos afectivos?

Deben. La sociedad siempre exige avances, exige mejoras y por qué no se va a poder reconocer el derecho a esas personas que queremos y que nos cuidan de manera distinta a la familia para que se asemejen a lo que son nuestros familiares biológicos directos. Debe ser así. Se debe explorar y la ley siempre ha avanzado en derechos cuando la sociedad lo ha requerido.

El "contrato entre amigos" planteado por la diputada francesa sería compatible con otro tipo de unión civil, como el matrimonio o la pareja de hecho y expone una realidad palpable. Las relaciones y la estructura de las redes humanas están cambiando. La familia tradicional convive con otras formas de estructurar la existencia, como es "la familia elegida", que a día de hoy no son tenidas en cuenta ni por la ley ni por el Estado.