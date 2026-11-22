En octubre, algunos restaurantes ya tienen prácticamente resuelta la Navidad. No han cerrado los menús y ni siquiera saben cuánto costarán algunas cenas, pero las citas avanzan a toda velocidad.

El fenómeno tiene nombre: reservas a ciegas. Los clientes quieren asegurarse una mesa para diciembre, e incluso noviembre, y dejan para más adelante los detalles de la celebración. En Santiago de Compostela, las primeras llamadas llegaron en pleno verano y ahora quedan pocas fechas disponibles en algunos locales.

En O Piorno, el encargado, José Mario Veiga, ha recibido peticiones "con meses de antelación", cuando todavía no había una propuesta gastronómica definida. La prioridad de quienes llaman es "encontrar sitio para su grupo. El menú y el precio se concretarán después, con la fecha ya asegurada", asegura Veiga.

En Los Robles, otro clásico compostelano, Óscar Corral recibió la primera llamada en junio. "Estaba en la playa, casi a punto de empezar el verano, y recibí una llamada para reservar una mesa navideña", recuerda con una sonrisa. La sorpresa no estuvo solo en la fecha, sino en comprobar que es una tendencia: "Cada año empieza un poquito antes".

El adelanto se nota especialmente en los locales que ofrecen cena y baile en un mismo paquete. Los Robles ya tiene unas 200 reservas para el viernes 27 de noviembre, la última fecha con disponibilidad dentro de su calendario de cenas-fiesta. "El resto está lleno", admite Óscar.

Calcula que las diez fechas programadas reunirán entre 3.500 y 4.000 personas. Aunque la primera mesa se reservó junio, la avalancha llegó en septiembre. "La gente que se queda este año sin sitio, el año que viene se pone una alerta y te llama un poquito antes", explica.

¿Qué buscan quienes reservan sin saber todavía qué van a comer? En muchos casos, una noche completa sin tener que cambiar de local. "La cena es importante, sí, pero sobre todo lo más importante es la fiesta", señala Corral. La propuesta funciona también porque las celebraciones se multiplican: compañeros de trabajo, amigos, gimnasio y asociaciones compiten por un hueco en la agenda. "Me encuentro con gente que veo tres o cuatro veces en las Navidades", cuenta.

Para los restaurantes, las reservas anticipadas tienen una ventaja que va más allá de llenar el comedor. Conocer el volumen de clientes permite organizar turnos, calcular compras y coordinar los pedidos con los proveedores en una época de mucha actividad, cuando determinados productos pueden escasear.

Los trabajadores también encuentran utilidad en saber la fecha con tiempo. Una de las personas entrevistadas nos explica que su empresa "anuncia la cena con antelación para que la plantilla pueda organizar sus compromisos" y reservar ese día. Pero no todo el mundo ve con buenos ojos que la Navidad empiece a ocupar la agenda en verano. Para algunos ciudadanos, "la carrera por reservar es una locura", otros no celebran cenas de empresa y hay familias que optan por reunirse en casa "para contener el gasto".

La incógnita del precio sigue ahí. Los restaurantes afrontan el encarecimiento de suministros y materias primas y reconocen que los menús pueden subir. "Intentamos no subir demasiado porque sí que es cierto que a la gente al final le cuesta y el mes de diciembre es un mes de muchísimos gastos", explica en O Piorno, su encargado.

La Navidad aún no ha llegado a la mesa, pero en muchos restaurantes ya quedan pocas sillas libres.