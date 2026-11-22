La escasez de oferta, los precios al alza y el temor a los impagos llevan a los propietarios a endurecer sus requisitos. Con decenas de candidatos por vivienda, algunos aspirantes recurren a documentos manipulados para superar esos filtros.

Acceder a un piso de alquiler resulta cada vez más difícil por la falta de oferta de larga duración y las condiciones que exigen los propietarios. Ante la dificultad para cumplirlas, al menos dos de cada diez solicitantes optan por falsificar la documentación que presentan.

Las alteraciones afectan principalmente a los ingresos declarados, aunque también se modifican datos sobre el tipo o la duración del contrato de trabajo.

Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, explica que estas prácticas son cada vez más frecuentes y las vincula con la situación del mercado y la inseguridad jurídica que perciben los propietarios. Según sostiene, los últimos decretos en materia de vivienda han llevado a los arrendadores a endurecer sus condiciones y elevar las exigencias económicas para reducir el riesgo de impago.

Bermúdez señala que estas conductas son sancionables, aunque asegura comprender la desesperación de quienes tienen dificultades para conseguir una vivienda. Para detectar falsificaciones cada vez más elaboradas, en ocasiones realizadas con inteligencia artificial, las inmobiliarias utilizan herramientas de verificación y solicitan documentación adicional, como la declaración de la renta o el informe de vida laboral.

Por su parte, Francesc Quintana, secretario de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, advierte de que manipular los documentos puede frustrar cualquier posibilidad de acuerdo. Aunque el solicitante pueda ser un buen pagador, subraya que "cuando rompes esa confianza es muy difícil que el contrato tire adelante".

Quintana también alerta del riesgo de facilitar documentación sensible sin garantías en un contexto de aumento de las estafas. Por ello, recomienda comprobar a quién se entregan los datos personales y recurrir a profesionales colegiados.

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