Cuatro carteles, cuatro partidos, cuatro candidatos y un estudio que analiza hasta el último detalle de cada uno de ellos. Se trata del laboratorio MACOM de la Universitat Politècnica de València (UPV), que ha dado a conocer esta mañana los resultados de su investigación. El informe examina los carteles electorales de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, desde la elección de los colores, la tipografía y la composición de las imágenes, hasta las reacciones que estos elementos pueden provocar entre sus votantes.

Hay que tener en cuenta, que en una fotografía, cada elemento visual, puede transmitir determinados valores, generar emociones y reforzar o debilitar la percepción que los ciudadanos tienen de un líder político. La disposición de los elementos, la expresión facial, la mirada, el uso del color o el tamaño de los mensajes forman parte de una estrategia de comunicación pensada para captar la atención del electorado y transmitir un mensaje en apenas unos segundos. A través de técnicas de neuromarketing, los investigadores buscan comprender qué estímulos funcionan mejor y cómo influyen en la percepción y las decisiones de los votantes.

El análisis de los carteles

En cuanto a la composición de los carteles, Toni Pérez, experto en neurocomunicación política, explica que todos los candidatos miran directamente a cámara, a excepción de Pedro Sánchez. En este caso, el candidato socialista dirige la mirada hacia abajo, lo que provoca que el espectador centre su atención en el texto. "La mirada hace que vayamos al mensaje, que además está reforzado con un punto final, lo que contribuye a enfatizarlo", señala.

Por su parte, David Juárez, catedrático y experto en neuromarketing, analiza cuál es el primer elemento que capta la atención del votante en cada una de las imágenes:

- Alberto Núñez Feijóo: "La cara mirando al frente tiene una gran atención visual. Su barbilla, en forma angular, capta la atención y vemos que ligeramente la mirada se centra en la palabra "cambio"".

- Pedro Sánchez: "La mirada potencia, por reflejo automático, que miremos al mensaje".

- Ada Colau: "Tiene un fondo muy cálido. Este cartel, puesto al lado de los demás, captaría la atención frente al resto en un primer momento".

- Santiago Abascal: "Hay una lectura en Z, de manera que vemos el nombre del partido y los puntos más destacables".

La reacción en los votantes

El investigador de la UPV señala que los carteles electorales son una parte de una estrategia de comunicación que también incluye los gestos, los contenidos audiovisuales y la conexión emocional con los votantes. Según David Juárez, el sentimiento de pertenencia juega un papel fundamental en las campañas, ya que permite generar vínculos con el electorado y despertar reacciones que pueden producirse incluso antes de que los ciudadanos analicen las propuestas políticas.

Para estudiar estas respuestas, el equipo del laboratorio MACOM, ubicado en el campus de Alcoy de la UPV, emplea una técnica denominada face coding o codificación facial. Este método permite detectar y analizar movimientos del rostro, como cambios en las cejas o en la boca, mientras los participantes observan los carteles. Estas variaciones faciales aportan información sobre las emociones y las reacciones que despiertan las imágenes electorales.

Juárez también destaca el peso de la apariencia física en la percepción inicial de los candidatos. La imagen puede condicionar la intención de voto al transmitir, de forma inconsciente, atributos como la confianza, la capacidad de liderazgo o la competencia. Elementos como la mirada, la postura, la vestimenta o la edad aparente contribuyen a construir esa primera impresión, aunque su interpretación puede variar dependiendo del contexto político y electoral.

Paula Sabater, experta en neuropolítica, ha explicado que con este software "en un perfil de un nuevo votante podemos ver el primer segundo de interacción con el estímulo, es lo que realmente nos importa porque es la parte instintiva". Un análisis que en cada uno de estos carteles hace una lectura que va desde la alegría hasta matices de ira.

La investigación se ha llevado a cabo con una muestra de 80 participantes. El objetivo es conocer qué estímulos visuales generan mayor impacto y cómo influyen en la respuesta emocional de los ciudadanos.

Carteles muy diferentes, con un mismo objetivo, mostrar a su candidato y que su mensaje cale entre los votantes.