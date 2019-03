El Parlamento griego ratifica el recortado presupuesto para 2013

El Parlamento griego ha aprobado los polémicos presupuestos de 2013, pactados con la 'troika'. Lo ha logrado con los votos favorables de los diputados de los tres partidos que apoyan al Gobierno de coalición del primer ministro Antonis Samaras: Nueva Democracia, Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) e Izquierda Democrática.

Los recortes pactados con la 'troika' ascienden a 9.500 millones de euros. Es la condición para que Atenas reciba un nuevo tramo del rescate financiero pactado a principios de año.

Mientras se votaba dentro del Parlamento, varios miles de griegos han salido a las calles de Atenas para protestar contra los recortes. Según un portavoz de la Policía, unas 15.000 personas se congregaron en la Plaza de Syntagma, convocadas por los principales sindicatos del país y los partidos izquierdistas de la oposición.

"Abajo el Gobierno, fuera la troika", "IMF, fuck off" -en alusión al Fondo Monetario Internacional (FMI)-, "No se irán si no los echamos", rezaban algunas de las pancartas de los manifestantes. "Este presupuesto va a destrozar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras escuelas, y no será capaz de salvar a la economía griega", se quejaba el profesor Nektarios Kordis. Recordaba que el Gobierno pretende cerrar unas 2.000 escuelas en todo el país. "Nuestros alumnos no ven un futuro en Grecia ni tienen ya horizontes, nos preguntan qué va a pasar con este país", ha añadido.

El recorte presupuestario de unos 9.500 millones de euros se cebará en las pensiones, los salarios públicos, la administración, la sanidad y las prestaciones sociales, mientras que se espera recaudar más a través del incremento de algunos impuestos y tasas.

La coalición gobernante, formada por el partido conservador Nueva Democracia y los centroizquierdistas Pasok y Dimar, no ha tenido tantos problemas esta vez como tuvo el pasado miércoles para sacar adelante las nuevas medidas de austeridad, adoptadas por un estrecho margen de tres votos.

El viceministro de Finanzas, Jristos Staikuras, anunció este sábado que el Gobierno ha logrado reducir el presupuesto estatal hasta los 12.300 millones de euros en los primeros diez meses de 2012, casi la mitad que en el mismo periodo de 2011 (21.100 millones de euros).

"La imagen es alentadora. Se están creando expectativas razonables de que podamos conseguir un resultado aún mejor. Estamos un paso más cerca de conseguir el objetivo nacional: lograr superávit primario (antes del pago de los servicios de la deuda) en 2013", afirmó Staikuras durante el debate parlamentario, que se inició el viernes.

La oposición izquierdista de Syriza ha tachado el texto de presupuestos de "miseria", a la vez que ha mostrado sus dudas por las perspectivas económicas que presenta, ya que prevé una ligera reducción de la tasa de paro cuando en los últimos meses ésta ha crecido constantemente y a un ritmo en torno al 1 % mensual.