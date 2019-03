Una nueva 'marea blanca' recorre Madrid en contra del "chiringuito" en la sanidad

El manifiesto ha sido leído en la Puerta del Sol al término de una manifestación que ha reunido a 70.000 personas según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, entre 40.000 y 50.000 según los sindicatos y entre 3.000 y 3.500 según fuentes policiales.



El presidente de la Asociación de Diabéticos de Madrid, Juan Manuel Gómez, y una pensionista, Susana López, han leído un texto en el que, entre otras cuestiones, se pide la dimisión del presidente madrileño, Ignacio González; el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y el director general de Hospitales de la Comunidad, Antonio Burgueño.



Además, se exige la derogación, entre otras normas, del real decreto de 2012 del Ministerio de Sanidad que estableció el copago de medicamentos y la retirada del Plan de Garantías de la Sostenibilidad del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid que supone la externalización de hospitales y centros de salud.



Los organizadores de la 'marea blanca' hacen una llamada a la movilización ciudadana contra el plan regional porque supone, entre otros cambios, la privatización de servicios y la extinción de categorías profesionales.



Implica también, han dicho, el cierre de centros como el Instituto de Cardiología y la Agencia Laín Entralgo y la reducción de laboratorios que se concentrarán en un número reducido de hospitales.



El texto leído en la manifestación de este domingo critica que la Comunidad de Madrid no ha aportado "ni una sola razón" que sostenga la necesidad de acometer su plan y argumenta que el problema que lleva a estos cambios no un exceso de gasto sino un "modelo político" con que aseguran que no quieren ser cómplices.



Asimismo, han denunciado que el plan "fomenta la exclusión sanitaria de los más desfavorecidos" y que "en lo único que es eficiente es en trasladar el dinero del bolsillo de los ciudadanos a las empresas" que gestionarán los centros.



Según el manifiesto, la sanidad pública tiene un coste "muy inferior" a la media europea y mundial y si se consuman los cambios planteados por la Comunidad una parte de la población se quedará sin una asistencia sanitaria adecuada.