Escasas incidencias en la huelga en el transporte público de Madrid

Metro de Madrid ha cifrado el seguimiento del paro parcial convocado para la mañana de este viernes en el transporte público en un 48%, frente al 98% que dicen los sindicatos, según ha informado un portavoz de la compañía.

Metro, al igual que UGT y CC.OO. de Madrid, ha señalado que la jornada se ha desarrollado sin ninguna incidencia y se han cumplido los servicios mínimos.

Los sindicatos ya advirtieron de que con los servicios mínimos establecidos el "impacto" iba a ser "mínimo". Por eso, salvo en casos muy puntuales, sobre todo, alrededor de las 7 horas, los usuarios apenas han notado las aglomeraciones.

Los pasajeros que habitualmente cogen el metro, han subrayado que no han notado mucho la diferencia con otro día normal. María ha explicado que ha salido antes de casa para no llegar tarde pero aún así no ha tenido ningún problema, "sólo un retraso de un par de minutos".

Los que más lo han notado han sido los pasajeros de la EMT. María José ha explicado que lleva esperando el autobús bastante rato. "Llevo 20 minutos y el autobús aún no ha pasado; me parece que siempre pagamos el pato los mismos", dijo. Otra pasajera, Pilar ha explicado que "pese a entender los motivos de la huelga, siempre sufren los trabajdores".



Por su parte, los taxistas han señalado que no se han beneficiado de estos paros. Julio alega que la crisis influye y que a pesar de los paros, la gente se resiste a ir en taxi. "Apoyamos a nuestros compañeros, tenemos que luchar por nuestros derechos", ha concluido.

La segunda jornada de la huelga de Metro, convocada por CC.OO. y UGT Madrid, ha coincidido con otra de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con el objetivo de "solidarizarse con los compañeros del transporte público" y mostrar el desacuerdo de los trabajadores con la reforma laboral emprendida por el Gobierno.

Metro ha establecido unos servicios mínimos del 42% por la mañana, entre las 6 y las 8 horas, y del 34% por la tarde, entre las 18 y las 20 horas; mientras que la EMT ha fijado servicios mínimos de entre el 40 y el 50% de 6 a 8 horas y de 18 a 20 horas.

Próximas huelgas

El Comité de Empresa de la EMT se ha sumado a los paros parciales que ya había convocado Metro los días 21, 28 de septiembre y 1 de octubre de 2012 con el objetivo, según ha señalado el portavoz de CC.OO. en la EMT, Alberto Blanco, de "solidarizarse con los compañeros del transporte público colectivo".

En concreto, se ha indicado que los servicios mínimos de los paros de Metro de los días 21 y 28 de septiembre "serán los mismos que los de la huelga del viernes" y que los del 1 de octubre "se determinarán durante una reunión que los sindicatos mantendrán con la empresa pública durante los próximos días".



Por parte de la EMT, los servicios mínimos del viernes 28 de septiembre están convocados de 23 a 1 horas, de 6.30 a 8.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas; mientras que los paros para el servicio nocturno comenzarán a las 23 horas del jueves 27 de septiembre.



Asimismo, el lunes 1 de octubre los paros están previstos de 23 a 1 horas, de 7 a 9 horas y de 19 a 21 horas. Para el servicio nocturno las interrupciones arrancarán a las 23 horas del domingo 30 de septiembre.