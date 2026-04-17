Nueva deducción de 100 euros para dueños de mascotas en la Renta 2025 - 2026 si vives en esta comunidad

Cada vez existe un mayor número de personas que deciden tener a su cargo un animal de compañía. Como es sabido, esto implica unas responsabilidades de cuidado que deben respetarse en todas las circunstancias.

Así, para favorecer e incentivar este cuidado responsable (tratamientos veterinarios, vacunas, etc.), Andalucía ha aprobado una medida que permitirá que sus contribuyentes se beneficien de una deducción de 100 euros en la renta correspondiente a 2025 que se presenta y gestiona durante este año 2026.

La medida concreta implica una deducción específica de hasta 100 euros en el tramo autonómico del IRPF.

Es decir, no afecta al tramo estatal del impuesto, sino que se aplica de forma exclusiva al que se aplica en Andalucía, por lo que solo pueden beneficiarse aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, tengan su residencia fiscal en esta comunidad.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que se trata de una deducción única que se aplica al hecho de tener animales bajo cuidado, y no está relacionada al número de animales ni es acumulable.

En este sentido, la cantidad máxima que puede deducirse en el IRPF es 100 euros, independientemente de que la persona beneficiaria tenga una o más mascotas a su cargo.

Renta 2025: requisitos mínimos de la deducción por mascotas

Los requisitos mínimos para disfrutar esta deducción son los siguientes:

Tener residencia fiscal en Andalucía.

Acreditar la titularidad del ciudadano de un animal de compañía.

Acreditar que el animal está correctamente identificado e inscrito en el registro correspondiente.

Acreditar que el animal ha recibido el cuidado y atención obligatorio, es decir, la atención veterinaria y las vacunas exigidas por la normativa autonómica.

En general, la medida pretende incentivar el cuidado responsable y, por tanto, en ningún caso subvenciona la tenencia de animales de compañía en sí misma. Del mismo modo, esta deducción no aplica a profesionales que trabajen con animales o que tengan negocios directamente vinculados con el cuidado de estos. Se trata, al contrario, de una medida directamente dirigida al ámbito doméstico.

La deducción se integra en el apartado de deducciones autonómicas y aplica al ejercicio 2025, por lo que los contribuyentes con residencia fiscal en Andalucía deberán marcar la casilla correspondiente cuando presenten su declaración de la renta este 2026.

Por otro lado, debe aportarse documentación e información adicional relativa a la titularidad del animal y la existencia de un cuidado responsable continuado (cartilla de vacunación, gastos veterinarios, etc.). Si bien esta información no se adjunta en el momento de presentar la declaración, es posible que sea requerida en futuras comprobaciones.

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