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El gigante chino Saic instalará en Galicia su primer proyecto industrial en Europa con más de 2.000 empleos

Con una inversión inicial de unos 200 millones de euros y la previsión de fabricar 120.000 coches al año, SAIC llega a Galicia animado por la fortaleza del sector de la automoción en la comunidad.

El gigante chino Saic se instala en Galicia

El gigante chino Saic se instala en GaliciaXunta de Galicia

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Úrsula Lorenzo
Publicado:

La Xunta de Galicia ha anunciado este lunes la declaración de Proyecto Industrial Estratégico (PIE) del proyecto de la multinacional china SAIC (fabricante de automóviles, entre otras marcas MG Motor) para construir una planta en el puerto exterior de Ferrol. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado en su anuncio que se trata del primer proyecto industrial de la compañía en Europa.

Un macroproyecto que, si lo traducimos a números, supone: 2.000 empleos en Ferrol y otros 300 en As Pontes de García Rodríguez, localidad cercana donde se prevé instalar un centro industrial y logístico vinculado al complejo; 200 millones de euros de inversión en la primera fase; la previsión de fabricar 120.000 vehículos al año.

La planificación, además, deja poco margen de error: las obras deberían empezar en 2027 para que la planta esté operativa ya en 2028.

Prevén fabricar 120.000 vehículos al año

En su anuncio, el presidente de la Xunta explicó que se trata de un proyecto que viene gestándose desde hace meses. Con decenas de reuniones y varias visitas España-China, entre ellas un viaje oficial del presidente de la Xunta hace 4 semanas. Los contactos comenzaron en octubre de 2025, cuando la empresa se interesó por implantarse en Galicia. ¿Y por qué, teniendo toda Europa a su alcance, este gigante ha puesto sus ojos en Galicia? Pues, según el presidente, en gran parte debido a la tradición y fortaleza del sector de la automoción en la comunidad.

Años de experiencia acumulados tanto en la fabricación de vehículos como de componentes. Este último es un elemento importante, ya que el compromiso de la empresa es utilizar un alto porcentaje de componentes de fabricación local.

Una oportunidad para la comarca de Ferrol y para toda Galicia

Desde aquel momento, a finales de 2025, se empezaron a realizar las negociaciones y los análisis oportunos, hasta que culminaron con la solicitud formal para iniciar la tramitación del proyecto. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, calificó la iniciativa como una gran oportunidad económica e industrial para Ferrolterra y para el conjunto de Galicia.

El complejo industrial se ubicará principalmente en terrenos del puerto exterior de Ferrol. Esa es la idea inicial, aunque la intención de SAIC a medio y largo plazo es convertir Ferrolterra y As Pontes en un importante eje industrial y logístico a nivel europeo. El proyecto incluye, por supuesto, tecnologías avanzadas de fabricación y procesos industriales estratégicos.

Además de suponer un importante impulso para la actividad logística del puerto de Ferrol, la llegada de SAIC atraerá, con toda probabilidad, nuevas empresas auxiliares a la comarca, por lo que se abre para todo el entorno un gran abanico de posibilidades.

Eso sí, antes de su ejecución, el proyecto aún debe superar algunos trámites administrativos. Por ejemplo, la obtención de las concesiones de los terrenos portuarios y la autorización de inversión extranjera directa por parte del Gobierno central. Éste es un requisito obligatorio para empresas no pertenecientes a la Unión Europea.

Queda todavía mucho camino por recorrer, el futuro es esperanzador, sin duda, pero tiene que consolidarse y por ello, con el objetivo de facilitarlo, la Xunta ha asignado el proyecto a una unidad específica de la Oficina Económica de Galicia, que coordinará la relación entre la empresa, las administraciones locales, la autoridad portuaria y el Gobierno central.

Según las previsiones de SAIC, la compañía espera disponer de todos los permisos necesarios a finales de 2026 para poder mantener su plan de comenzar la construcción de la planta en 2027 y ponerla en marcha en 2028.

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