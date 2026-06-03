Un funcionario del SEPE, expedientado por atender a ciudadanos sin cita previa en Mérida

Hacía su trabajo y cuando terminaba de atender a los que sí llevaban cita previa intentaba ayudar a los que no la habían conseguido. Por eso, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abierto un expediente disciplinario a Juan Carlos Nieto, funcionario del SEPE en Mérida. El hecho ha reabierto el debate sobre las dificultades para conseguir cita previa en la Administración.

El trabajador, Juan Carlos, se enfrenta a una posible sanción de hasta seis meses de empleo y sueldo después de que le acusaran de desobediencia por atender a personas que acudían a la oficina sin cita previa. Según explica el propio funcionario, esta atención se realizaba únicamente una vez finalizada la gestión de todos los usuarios que sí tenían cita asignada. Asegura que “dentro de la jornada ya había atendido a quienes tenían cita". Insiste en que su "intención era ayudar a personas que llevaban días o incluso semanas intentando conseguir una”.

Indignación entre los vecinos

Su caso ha generado una importante reacción entre los vecinos de Mérida, que consideran injusta la medida disciplinaria. Decenas de ellos se han manifestado a las puertas de la oficina en la que trabaja Juan Carlos para pedir que se retire esa medida.

La situación ha puesto el foco en un problema que numerosos ciudadanos denuncian desde hace tiempo: la dificultad para acceder a determinados servicios públicos debido a la falta de citas disponibles. Muchos usuarios aseguran que, pese a tratarse de trámites urgentes relacionados con prestaciones, subsidios o situaciones laborales delicadas, se encuentran con la imposibilidad de obtener una atención rápida.

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