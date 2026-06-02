Qué día se cobra el paro en junio 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

El cobro del paro es un ingreso esencial para muchas personas que están buscando empleo. Por eso cada mes surge la misma duda: ¿qué día ingresa el SEPE la prestación? En junio de 2026 el calendario vuelve a seguir el patrón habitual aunque con diferencias según la entidad bancaria.

El SEPE mantiene un sistema estable: las prestaciones se pagan a mes vencido, lo que significa que el paro correspondiente a mayo se ingresa en junio. Este proceso se concentra siempre en un margen muy concreto.

Las fechas clave para este mes son:

El 10 de junio de 2026 como día de referencia para el pago oficial.

como día de referencia para el pago oficial. Si el día 10 cae en fin de semana o festivo, el ingreso pasa al siguiente día hábil.

El plazo habitual se extiende hasta el 15 de junio sin que esto implique retraso.

En la mayoría de los casos la prestación está disponible dentro de ese intervalo sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional.

Bancos que adelantan el ingreso del paro en junio

La diferencia entre beneficiarios no depende del SEPE sino de la política de cada banco. Desde hace años, muchas entidades optan por adelantar el pago para ofrecer mayor comodidad a sus clientes lo que hace que el ingreso aparezca varios días antes del calendario oficial.

Entre los bancos que suelen adelantar el cobro se encuentran:

CaixaBank

BBVA

Santander

ING

Bankinter

Banco Sabadell

Abanca

Openbank

Con este adelanto, lo más probable para junio de 2026 es:

Cobro anticipado entre el 6 y el 9 de junio dependiendo de la entidad.

Si no hay adelanto ingreso entre el 10 y el 15 de junio dentro del plazo oficial del SEPE.

Las fechas pueden variar ligeramente de un mes a otro, pero se mantienen dentro de un patrón muy estable.

Qué hacer si el paro no llega en junio

Si revisas tu cuenta y no aparece el ingreso cuando lo esperabas lo primero es comprobar si aún estás dentro del plazo habitual. Muchas veces se trata simplemente de una variación puntual del banco o de un ajuste interno del SEPE.

En caso de duda, puedes seguir estos pasos:

Revisa los movimientos recientes en tu banca online.

Comprueba si tu banco ha comunicado algún retraso puntual.

Si ya ha pasado el día 15 contacta con tu entidad para descartar incidencias.

Si el banco no tiene información, consulta con el SEPE para verificar el estado del pago.

También es importante asegurarse de que la cuenta bancaria registrada es correcta y está activa. Un número de cuenta antiguo o un error en los datos puede retrasar el ingreso sin que exista ningún problema con la prestación.

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