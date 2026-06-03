Almeida acusa al PSOE de proteger a "corruptos": "En España te avergüenzas de la corrupción y del Gobierno que tenemos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de "bochorno" los últimos acontecimientos sobre la investigación Plus Ultra: "En España te avergüenzas de la corrupción y del gobierno que tenemos en estos momentos".

Critica que el PSOE hable de "lawfare" después de montar "una cloaca para señalar, intimidar, acosar y comprar a cualquiera que se cruzara en sus intereses". Y por ello expresa la "necesidad" de unas elecciones para "que los españoles hablen lo antes posible".

Almeida señala que el escudo del PSOE "son los corruptos" y en cuanto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuestiona el "miedo" que puede tener a Julio Martínez: ¿por qué le tiene miedo a Julito? Si tú no tienes nada que temer, ¿por qué va a traicionar? Solo le puede traicionar si se ha hecho algo".

Por su parte, considera que "es muy difícil pensar" que el jefe de Plus Ultra negociase por su cuenta el rescate de la compañía o posibles pagos a cuenta de petróleo y oro con China o Venezuela. Aunque insiste en que "la mejor prueba es que lo único que teme Zapatero es a Julito", ya que si no tienes relaciones en el oro, en el tema de la aerolínea, "Julito no puede decir nada de ti".

¿Por qué teme a Julito?

"¿Por qué tienes que temer a Julito y por qué tienes que temer que te traicione? Porque dicen, no, como Aldama". Tres fuentes cercanas al ex secretario general del PSOE trasladaron a 'El Mundo' que el jefe de Plus Ultra era "el eslabón más débil". Y temen que opte por una estrategia similar a la del comisionista Víctor de Aldama

El alcalde manifiesta que el empresario "demostró en el juicio (de las mascarillas) lo que estaba diciendo respecto a Koldo y Ábalos en el tema de las mascarillas". Y zanja que "si tú temes a Julito, es porque sabes que con Julito, previsiblemente has cometido delitos importantes".

Sobre la petición de nulidad del juicio por la defensa del expresidente, el alcalde madrileño también es abogado, cree que "hay que respetar las estrategias de defensa que cada uno tiene" y asegura que, si él fuera la defensa de Zapatero, "también lo plantearía". Aún así tiene "confianza en la justicia española y en que ha hecho las cosas correctamente".

"Yo creo que eso tenemos que enmarcarlo simplemente en que estamos en un proceso judicial, de naturaleza penal, en lo cual en los mecanismos de defensa cada uno los elige. Ahora, confío con carácter general en la justicia española y en que hacen lo que hacen", concluye.

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