Page, sobre el futuro del PSOE después de Pedro Sánchez: "Yo creo que será mejor"

En los desayunos informativos de Europa Press, el dirigente de Castilla-La Mancha ha insistido en pedir al PSOE que se querelle directamente contra Leire Díez "y con todos los que están manchando" el nombre de los socialistas. También ha despejado dudas de su futuro y se ha pronunciado sobre un PSOE sin Pedro Sánchez.

Según ha dicho, también hay "corruptos tontos y torpes", y, al ser preguntado por si se refería a alguna persona, ha evitado dar nombres pero sí que ha apuntado a Leire Díez. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha alertado este miércoles de que el caso en el que se está investigando a la exmilitante socialista Leire Díez puede ser "tremendo" para el PSOE.

Un futuro "mejor" sin Pedro Sánchez

"Todos los partidos políticos tenemos ultras sur", no se cuánto tiempo durará esta época oscura del PSOE, pero "creo que el futuro será mejor" sin Pedro Sánchez. "Para saber el final, hay que ver el principio, hemos pulverizado nuestros valores esenciales traspasando todas las líneas".

A la pregunta de si Page se presentaría como principal candidato del partido a unas posibles elecciones generales, el socialista ha aclarado que no está en ninguna conspiración, "ya quisieran", afirmaba el castellanomanchego.

"¿Cree que si quisiera ambicionar el poder interno en el PSOE estaría criticando a los 'jefes'? Eso está mal visto en los partidos políticos".

¿Debería convocar Pedro Sánchez elecciones?

El socialista Emiliano García-Page, aseguró este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debería de haber convocado elecciones hace un año" y considero que "ahora ya vamos tarde". "El poder es poder y si no puedes tenerlo, no puedes gobernar", añadió. El castellanomanchego señaló que "el poder del Gobierno lo tiene Puigdemont".

El dirigente socialista explicó, que con Puigdemont en España, "ya no habría que irse a Waterloo" y Sánchez irá a verle, "si Puigdemont quiere".

Page también recordó que falta todavía un año para las elecciones y "algunos", en relación al PP, hablan de moción de censura pero "están disfrutando viendo como el PSOE se está asando a la parrilla como San Lorenzo".

Así, opinó que "el tiempo no juega a favor del PSOE, puede jugar a favor de algunos pero muy en contra de los intereses del PSOE". Sobre la moción de censura, el socialista aseguró que el PP "está hablando tanto de ella que la va a perder sin antes presentarla".

Plus Ultra y Zapatero

Page espera que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aclare todo lo relacionado con el caso Plus Ultra. "Quiero reconciliarme con la imagen que tengo de Zapatero", recalca el presidente de Castilla-La Mancha.

"Si te implicas con un régimen que es una dictadura corrupta, de entrada tienes las posibilidades de que la gente piense mal". Saldrá finalmente algo si el presidente Donald Trump no lo tapa, alegaba Page.

Feijóo y el PSOE

"No soy quien para dar consejos, pero Feijóo no debería ir a Waterloo, tiene el riesgo de perder la moción de censura sin haberla presentado", afirma Page.

Las mociones de censura son "útiles o inútiles". El presidente de Castilla-La Mancha no cree que vaya a cambiar mucho la opinión de la gente. El debate seguirá siendo los "casos de corrupción que hay".

"Mucha gente que votaba al PSOE ha dejado de hacerlo y añoran el regreso del PSOE". "Vendrá un tránsito difícil y doloroso, pero mejor", concluía Page.

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