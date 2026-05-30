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El 'rescate' familiar se dispara por la crisis de la vivienda: las donaciones en vida marcan máximos históricos en Cataluña

En el último año se registraron más de 225.000 operaciones en España. Cataluña lidera esta tendencia con un repunte del 20%, la cifra más alta desde el año 2007

El 'rescate' familiar se dispara por la crisis de la vivienda: las donaciones en vida marcan máximos históricos en Cataluña

El 'rescate' familiar se dispara por la crisis de la vivienda: las donaciones en vida marcan máximos históricos en Cataluña | Antena 3

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Marina Aguilar
Publicado:

La dificultad para acceder a una vivienda ha dejado de ser un problema exclusivo de los jóvenes para convertirse en una emergencia que moviliza el ahorro de familias enteras. Ante un mercado inmobiliario tensionado, las donaciones en vida se han disparado en España en el último año, superando la barrera de las 225.000 operaciones. Un fenómeno que se percibe con especial intensidad en Cataluña, donde este tipo de trámites ha crecido más de un 20% respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar las 22.980 operaciones, el registro más elevado desde 2007. Aunque estas transmisiones abarcan todo tipo de bienes e inmuebles, el grueso de los movimientos notariales consiste en transferencias de dinero en efectivo. Con el principal objetivo de ayudar a los hijos a pagar la entrada para la compra de una casa.

El precio de la vivienda y la falta de oferta

Detrás de este auge de la solidaridad familiar se encuentra un escenario estructural complejo. La escasez de oferta de obra nueva, la fuerte concentración de la demanda en los núcleos urbanos y, sobre todo, la necesidad de contar con un importante ahorro previo para que las entidades bancarias concedan financiación han levantado una gran barrera para miles de ciudadanos, que afecta principalmente a las nuevas generaciones.

El precio medio de la vivienda experimentó un fuerte encarecimiento del 12,7% durante el año 2025. Una subida que coincide con una importante reducción de las opciones habitacionales; según los datos recabados por el Observatorio del Alquiler, la oferta de pisos de arrendamiento se ha desplomado en casi 50.000 inmuebles en las zonas que han sido declaradas formalmente como áreas tensionadas en Barcelona.

Un cambio de tendencia: de la herencia a las donaciones en vida

El perfil de quienes recurren a esta fórmula legal está perfectamente definido por los expertos del sector. Raquel Iglesias, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, explica que los donantes más habituales son padres que buscan garantizar el acceso de sus descendientes a un hogar propio en un entorno adverso. Según los expertos, este respaldo económico se materializa principalmente a través de dos vías: aportando el capital inicial en efectivo que exigen los bancos para formalizar la hipoteca o, en su defecto, procediendo al traspaso directo de la titularidad de un inmueble ya existente dentro del patrimonio familiar.

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