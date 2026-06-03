Cómo afecta el subsidio de mayores de 52 años a la declaración de la Renta 2025 - 2026

El subsidio para mayores de 52 años es una de las prestaciones más relevantes del SEPE tanto por su duración como por su función. El objetivo es garantizar ingresos mínimos a quienes ya no pueden acceder a la prestación contributiva y cumplen determinados requisitos de cotización. Su cuantía es fija, el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) lo que, actualmente, equivale a 480 euros mensuales.

Sin embargo, cuando llega la campaña de la Renta muchos beneficiarios se preguntan si este subsidio obliga a declarar, si puede modificar el resultado o si Hacienda lo trata como un ingreso más. Tenemos todas las respuestas.

¿Estoy obligado a presentar la Renta si cobro el subsidio?

Cobrar el subsidio para mayores de 52 años no obliga por sí solo a presentar la declaración de la renta. Solo hay que hacerlo si se superan los límites que marca Hacienda, es decir, 22.000 euros al año con un único pagador o 15.876 euros cuando hay dos o más pagadores y del segundo se han recibido más de 1.500 euros.

Como el SEPE cuenta como pagador, cualquiera que cobre el subsidio y tenga otro ingreso, aunque sea pequeño, pasa automáticamente a tener dos pagadores. Aun así, el subsidio suma 5.760 euros al año, una cantidad muy inferior a esos umbrales por lo que quien solo recibe esta ayuda no está obligado a hacer la declaración de la renta.

Si además del subsidio se obtienen otros ingresos como un alquiler, un trabajo puntual, intereses bancarios o pequeñas inversiones, el total anual puede superar los 15.876 euros o encajar en alguno de los supuestos que sí obligan a declarar. En ese caso, sí habría que presentar la Renta y el subsidio se sumaría al resto de ingresos para calcular el resultado final.

Incluso cuando existen otros ingresos, lo habitual es que la declaración no salga a pagar. El subsidio tiene retención cero, pero su cuantía es tan baja que, combinada con rentas moderadas no suele generar un resultado negativo. Solo cambia la situación cuando hay varios pagadores con ingresos más elevados o cuando el contribuyente cuenta con otras rentas significativas que aumentan la base imponible y pueden hacer que la declaración resulte a ingresar.

¿Qué exige el SEPE y qué requisitos debes mantener?

Además de las obligaciones fiscales, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años deben cumplir un trámite imprescindible con el SEPE: la declaración anual de rentas. Este documento no tiene relación con la declaración de la Renta y debe presentarse cada 12 meses para acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos económicos. El plazo es muy estricto: hay 15 días hábiles desde que se cumple un año del inicio o de la última reanudación del subsidio. Si no se entrega a tiempo, el SEPE suspende el pago de forma inmediata.

Para mantener el subsidio en 2026, el beneficiario debe cumplir estos requisitos:

Tener 52 años o más.

Haber agotado la prestación contributiva.

Estar inscrito como demandante de empleo.

Firmar y cumplir el compromiso de actividad.

No superar el límite de rentas del 75% del SMI.

Acreditar 15 años cotizados para jubilación con 6 años cotizados por desempleo.

En resumen, el subsidio para mayores de 52 años apenas influye en la declaración de la Renta y, en la mayoría de casos, no obliga a presentarla ni provoca que salga a pagar. Lo realmente importante es controlar si existen otros ingresos que puedan cambiar la situación y, sobre todo, cumplir puntualmente con la declaración anual de rentas del SEPE y presentarse cada 12 meses para mantener la ayuda activa hasta la jubilación.

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