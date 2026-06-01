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El pago del alquiler consume ya el 50% del salario o más: "O Pagas el alquiler o haces la compra"

En Madrid o Barcelona los inquilinos destinan el 70% de su sueldo bruto a pagar el alquiler. El esfuerzo salarial para vivienda nunca había sido tan alto.

Alquiler de viviendas

El pago del alquiler consume ya el 50% del salario o más | Antena 3 Noticias

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Silvia López
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Cuando Tania recibe su nómina sabe que directamente 300 euros se irán a la cesta de la compra, 200 a los gastos del coche y 900 a pagar la vivienda. El pago del alquiler supone ya la mitad del sueldo bruto, según un estudio de Fotocasa. En 2025 ha crecido tres puntos. "Es el año en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler ha alcanzado el nivel más alto de la serie histórica", explica María Matos, portavoz del portal inmobiliario, "es una situación de auténtica emergencia habitacional"

Y hay comunidades autónomas donde el esfuerzo es todavía mayor. Los inquilinos madrileños destinan el 71% de su salario al alquiler, los de Barcelona un 70% y los de Baleares un 64%. "Hay mucho más aumento de población en las grandes ciudades y las viviendas siguen siendo las mismas", nos dice Ramón, director de Grupo Balsells.

Precios inasumibles

Estos porcentajes están muy lejos de lo que recomiendan organismos internacionales como la OCDE, que establece un máximo de un 30% del salario para pagar el alquiler. "Los precios están disparados y los sueldos no suben al mismo ritmo", comenta una joven en Madrid.

Es el grupo de población que más complicado lo tiene para acceder a una vivienda. "Trabajo a jornada completa, estudio al mismo tiempo una carrera y aún así no veo posible irme a vivir sola", dice otra chica en Tenerife. "Compartir vivienda", añade Matos, "ha dejado de ser una opción puntual para convertirse en una necesidad estructural entre quienes buscan reducir el enorme esfuerzo económico que exige hoy acceder a un hogar".

Sin ahorro ni ocio

El esfuerzo que supone pagar el alquiler, en comparación con los sueldos, obliga a recortar gastos de todo tipo. "De ocio y de comer sano", "viajar es complicado" o "apenas voy a la peluquería" son algunas de las cosas a las que muchos renuncian. "O pagas el alquiler o haces la compra", nos dicen.

También se destruye la posibilidad de ahorrar: "un pequeño colchón, pero mínimo". Un colchón al que muchas veces hay que recurrir cuando hay cualquier gasto imprevisto.

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