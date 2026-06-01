La ayuda de 200 euros para todas las familias sin importar su renta: cómo pedirla y los requisitos

La propuesta de crear una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo vuelve al centro del debate social en España. La medida, planteada como prestación por crianza, estaría dirigida a todas las familias con menores a cargo, con independencia de su nivel de ingresos o de su situación laboral, aunque por el momento no está en vigor.

La iniciativa busca aliviar el coste de la crianza, reforzar la protección a la infancia y reducir la pobreza infantil, uno de los problemas estructurales señalados por el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria de 2025.

El organismo ha defendido la necesidad de avanzar hacia una prestación universal no condicionada a la renta, al considerar que el sistema actual de ayudas resulta fragmentado y no llega con la misma eficacia a todos los hogares con menores.

Según la propuesta difundida en los últimos meses, la cuantía de referencia sería de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad. En la práctica, una familia con dos hijos recibiría 400 euros al mes y una con tres, 600 euros.

El objetivo del Gobierno sería que la prestación alcanzara a los menores de hasta 18 años, aunque el CES ha planteado como mínimo garantizarla hasta los 3 años, con debate abierto sobre su posible extensión hasta los 6 o los 12.

Requisitos para esta ayuda

El principal requisito sería tener hijos menores a cargo. A diferencia de otras prestaciones, no estaría vinculada a límites de renta ni a la condición de trabajador, desempleado o beneficiario de otras ayudas. Los requisitos concretos deberán fijarse en la norma que regule la prestación, por lo que aún no existe una lista oficial cerrada.

Una vez entre en vigor, el trámite podría articularse mediante una ayuda directa o a través de un impuesto negativo en la declaración de la renta, una fórmula que el CES ve administrativamente más eficaz. Hasta entonces, no hay plazo de apertura, enlace de solicitud ni calendario de pagos.

La financiación es uno de los puntos pendientes. Las estimaciones publicadas sitúan el coste anual de la medida en 19.276 millones de euros, equivalente al 2,76% del gasto público.

Sus defensores sostienen que el impacto social podría ser relevante: la pobreza extrema infantil bajaría hasta el 8% y el riesgo de pobreza entre menores descendería del 29% al 21%.

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