Se necesitan 7,5 años de sueldo para comprar un piso en España

Ya de primeras, los precios asustan. “Está fatal, imposible, no me lo planteo", "es imposible que una persona joven pueda comprarse una casa”, nos cuentan varias personas a las puertas de una inmobiliaria de Valencia.

No es para menos, si tenemos en cuenta que el precio final de una vivienda no es el que aparece en el cartel o en el anuncio. Por ejemplo, un piso anunciado en 390.000 euros puede parecer caro, pero a esa cifra hay que sumarle otros gastos fundamentales como la entrada inicial, los impuestos, los costes de notaría y del registro, entre otros. En este caso, hablamos de unos 125.000 euros, según los cálculos de Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana. Una cantidad de la que hay que disponer para enfrentarse a la operación.

García lo explica con claridad: “Para hacer la compra necesitas ese ahorro que la mayoría de jóvenes no tienen”. No es exageración: normalmente se requiere un 20% del precio del piso ahorrado, algo que muchos jóvenes no poseen.

7,5 años de sueldo

Todo esto sin contar los intereses de la hipoteca, que se suman mes a mes al esfuerzo económico. Según los últimos datos del Banco de España, actualmente, para poder comprar una vivienda se necesitan unos 7 años y medio de salario, cifra que es prácticamente el doble que en los años 90.

El impacto de estos números es evidente: la vivienda se ha convertido en un bien cada vez más inaccesible para los jóvenes. El problema no es nuevo, pero los datos históricos lo ponen en perspectiva. En los últimos 30 años, el precio de la vivienda se ha triplicado, mientras que los ingresos no han seguido el mismo ritmo. Comprar un piso, que antes podía ser una meta alcanzable tras unos años de trabajo y ahorro, hoy se ha convertido en un verdadero reto para quienes empiezan su vida laboral.

En resumen, la combinación de precios elevados, gastos extra y salarios insuficientes hace que el sueño de comprar una casa sea casi inalcanzable para muchos jóvenes. Y aunque algunos logren ahorrar y planificar cada detalle, la realidad es que la mayoría se enfrenta a la misma pregunta: ¿Cómo conseguir el dinero suficiente para dar el primer paso hacia la vivienda propia?

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