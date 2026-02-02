El precio de la vivienda se dispara en toda España pero no afecta a la venta de pisos: "Vuelan"

Esteban cuelga el cartel sabiendo que a pesar del precio, va a durar poco. "Vuelan", nos cuenta. La inmobiliaria en la que trabaja se encuentra en Burgos, una de las provincias donde más ha subido el alquiler, porque los precios disparados no son solo cosa de las grandes ciudades.

Esther vive en la capital de Castilla y León y lleva 6 años ahorrando con su pareja para hacer frente al desembolso inicial que le piden para alquilar una vivienda. "Nos pedían exigencias nivel que los dos sean funcionarios, que cobren 3.000 euros...", lamenta. Eso en el mercado del alquiler, pero en el de la compraventa tampoco es fácil. El precio de la vivienda en España continúa al alza tanto en el mercado del alquiler como en el de compraventa.

Datos por comunidades autónomas

Según datos de Idealista, el precio del alquiler se disparó un 8,1% interanual en enero, una subida que se registra en todas las comunidades autónomas y en 49 de las 50 provincias. Los mayores incrementos se han producido en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Para Francisco Iñareta, portavoz de la plataforma es llamativo como "las mayores subidas se han concentrado en mercados pequeños, en capitales alejadas de los grandes focos como puede ser Soria o Ciudad Real". El precio medio del alquiler alcanza los 15 euros por metro cuadrado, siendo Madrid, Baleares y Cataluña las comunidades más caras para arrendar una vivienda.

Respecto al mercado de la compraventa el encarecimiento de los precios es aún más acusado. El precio de la vivienda en propiedad ha aumentado un 20,4% interanual, arrancando 2026 con la mayor subida de los últimos 20 años, de acuerdo con los datos de Fotocasa.

El precio medio se sitúa en 2.897 euros por metro cuadrado. Es decir, por poner un ejemplo, una vivienda de 80 metros cuadrados puede alcanzar un valor aproximado de 231.744 euros. En el mismo informe se advierte además del mayor desequilibrio entre oferta y demanda jamás observado, un factor clave detrás de este histórico incremento de precios.

65 personas interesadas en cada vivienda publicada

La dificultad por conseguir una vivienda es todavía mayor en algunas grandes ciudades. En las principales capitales, de media, hay más de 65 personas que se interesan por cada anuncio de vivienda publicado en internet y esto "a pesar de poder hacer frente a los altos precios nos da una idea de lo difícil que es conseguir vivienda en una gran ciudad", según Iñareta.

