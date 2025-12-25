Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Salarios bajos y vivienda inaccesible frustran las esperanzas de la juventud española

El rey ha querido mostrar además su preocupación por el aumento del coste de la vida y la vivienda. Se ha referido a los jóvenes y a la dificultad que tienen para salir adelante.

Imagen de archivo de la llave de una vivienda.

Salarios bajos y vivienda inaccesible frustran las esperanzas de la juventud española | Pexels

Alberto Ramos
Publicado:

En su tradicional discurso de Nochebuena, el Rey Felipe VI hizo una breve mención a la situación económica que viven muchos jóvenes cuyo poder adquisitivo no alcanza para hacer realidad sus proyectos vitales. Los datos respaldan esa afirmación. El salario más frecuente entre los jóvenes de nuestro país es de 15.500 euros brutos anuales, una cantidad insuficiente para independizarse o para afrontar las subidas de la inflación.

"Vivimos tiempos exigentes", aseguraba Felipe VI en su discurso. "El acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes".

Las palabras del Rey vuelven a sacar a la luz una realidad frustrante para los jóvenes de hoy en nuestro país: salarios bajos, una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa y unos precios de la vivienda desorbitados. Tan solo en el tercer trimestre de 2025, según el INE, el coste de adquirir una vivienda creció un 12,8%

Cifras, datos, estadísticas que demuestran que, si su presente es muy difícil, su futuro pinta aún peor. Por ejemplo, en cuestión de salarios, el sueldo medio bruto de los menores de 25 años es hoy de 1.372 euros al mes, mientras que el que ingresan de media los mayores de 55 años prácticamente duplica esa cantidad (2.680 euros brutos al mes).

Una brecha salarial que perjudica especialmente a los más jóvenes cuando se tienen que enfrentar a una inflación que es la misma para todos los consumidores, sean de la edad que sean. Según el Consejo de la Juventud de España casi la mitad de los jóvenes españoles no pueden ahorrar en estas circunstancias ni siquiera 100 euros al mes.

Así, dicen los jóvenes a los que hemos preguntado, es imposible emanciparse. En el último año (datos que ofrece un reciente estudio de Fotocasa) cuatro de cada 10 jóvenes intentó comprar o alquilar, pero solo la mitad de ellos lo consiguió.

"Es casi imposible alquilar nada porque te cuesta el salario del mes", asegura una de las jóvenes a las que Antena 3 Noticias ha entrevistado. Y los datos lo confirman: el salario medio de los jóvenes hoy es muy parecido al alquiler medio que se cobra en grandes ciudades. Si no pueden prosperar porque no les alcanza su sueldo, seguirán más tiempo sin poder salir de esta noria. Una pescadilla que se muerde la cola y que lo único que produce entre nuestros jóvenes es frustración.

