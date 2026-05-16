El campo sufre una de las siembras más caras de la historia

Moisés Castro lleva desde que era un adolescente ayudando a su familia en las labores de campo. Su padre y su abuelo se dedicaban a la agricultura en Tórtoles de Esgueva, un pueblo de Burgos en el que actualmente Moisés es alcalde. En su día a día compagina sus responsabilidades al frente de la alcaldía con su trabajo en el sector agrícola.

"Empecé un poco forzado porque no era buen estudiante, fue por mi padre, pero me inculcó este oficio y creo que ahora no sabría estar en otro sitio", afirma. Desde hace 20 años su rutina es la misma prácticamente todos los días. "Entro todos a las 8 de mañana, aunque nunca sé la hora de salida", nos cuenta.

Se trata de una rutina agotadora, pero en la que ha encontrado su vocación. "Es que esta es mi vida, es mi pasión y lo que me gusta", señala. Sin embargo, aunque sea su pasión a Moisés cada vez le cuesta más hacer frente a los costes de producción de sus explotaciones. Este agricultor asegura que actualmente tiene que ajustar tanto los costes que incluso tiene que plantearse si sacar el tractor o no.

Lo cierto es que el sector agrícola pasa por un momento crítico debido al aumento de los precios del gasóleo y de los fertilizantes, actualmente en máximos, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. "Hay gente que no sé si va a poder terminar el cultivo porque los precios son desbordantes. No se concibe que cada vez que hay un conflicto mundial, da igual que sea en el este de Europa o en el Golfo, que siempre los paganos seamos los agricultores y ganaderos", señala Valentín García, presidente de UCCL en Valladolid.

Una de las siembras más caras de la historia

Y es que el campo se enfrenta a una de las siembras más caras de la historia con unos costes que no paran de subir. "Las dos guerras que está viviendo el mundo, la de Ucrania y la de Oriente Medio, están perjudicando gravemente a la agricultura encareciendo los costes de producción y tirando a la baja el precio de nuestros cultivos", señala Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León.

Miles de hectáreas de diferentes cultivos se han visto afectados por esto, pero sin duda, uno de los más perjudicados ha sido el cereal. Y es que estos cultivos han sufrido el mismo aumento de los precios de los costes, pero con la situación particular de seguir con los mismos precios en el mercado desde hace aproximadamente 30 años. "Yo conozco a varios agricultores que han adelantado sus jubilaciones obligados por la baja rentabilidad del campo", asegura Moisés.

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