Los supermercados cifran en 51 millones de euros el impacto soportado por la subida del petróleo

La subida del precio del petróleo derivada de la guerra en Oriente Medio está teniendo un impacto directo en la distribución alimentaria en España.

Según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), el incremento del coste del gasoil acumula desde el mes de marzo un impacto de 51 millones de euros para el sector. Este cálculo incluye la ayuda de 0,20 euros por litro aplicada por el Gobierno a los transportistas, una medida que, sin embargo, no ha evitado que el precio siga en aumento desde el inicio del conflicto.

ASEDAS, que representa al 75% de la distribución de alimentos en España, advierte de que esta situación está afectando a toda la cadena de valor. Pese a este contexto, los supermercados y mayoristas están realizando un esfuerzo para contener los precios de los alimentos y aliviar el gasto de las familias.

Esta estrategia se centra especialmente en productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan, considerados esenciales en la cesta de la compra. Así, y de forma general, los precios de los alimentos registran variaciones mensuales de cero, cercanas a cero o incluso negativas, según el IPC de abril.

Como resultado, el IPC de los alimentos ha descendido del 2,7% en marzo al 2,6% en abril, evidenciando una ligera moderación. La distribución alimentaria vuelve así a asumir parte del impacto económico con el objetivo de evitar una mayor presión sobre los consumidores.

Otro de los factores clave en esta contención es la elevada competencia en el sector. En España operan más de 200 empresas de distribución alimentaria, una diversidad que contribuye a ajustar los precios finales y limitar su incremento, incluso en un contexto de aumento de costes.

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