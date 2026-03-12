Herencias en vida para comprar vivienda: cuándo es recomendable donar dinero a los hijos

La dificultad para acceder a una vivienda ha cambiado la forma en que muchas familias ayudan a sus hijos. En España, las donaciones de padres a hijos han alcanzado niveles inéditos. Según el Consejo General del Notariado, se han registrado más de 225.000 donaciones, una cifra que supone un 13% más que el año anterior y que marca un récord histórico.

Detrás de muchos de estos movimientos hay una misma motivación: permitir que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda. En la mayoría de los casos, no se trata de transmitir una casa, sino de entregar dinero para cubrir el pago inicial que exige una hipoteca.

La tendencia refleja un fenómeno cada vez más extendido: familias que adelantan parte de su patrimonio para facilitar la emancipación de sus hijos, incluso a costa de renunciar a parte de sus ahorros para la jubilación.

14,45 euros por metro cuadrado

Según el portal inmobiliario pisos.com, el precio medio del alquiler alcanzó los 14,45 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 12,71% respecto al año pasado y un 0,77% más que en enero de 2026. La subida no es homogénea: ocho capitales registraron variaciones de dos dígitos. Mientras Huelva lideró las caídas con un descenso del 18,73%, Sevilla experimentó el mayor aumento, con un 34,72%.

El debate sobre la regulación del mercado sigue abierto. Algunos expertos advierten de que limitar los precios puede aliviar a corto plazo a los inquilinos, pero también alertan de posibles efectos secundarios. Si los propietarios perciben menos incentivos para alquilar, la oferta puede reducirse, deteriorarse el mantenimiento de las viviendas y aumentar la opacidad del mercado.

Un ejemplo se observa en Barcelona. Un análisis de la Cambra de la Propietat Urbana señala que la oferta de pisos en los principales portales inmobiliarios cayó cerca de un 29% en cinco meses, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

Ante este escenario, muchas familias optan por ayudar económicamente a sus hijos. Los notarios registraron en 2025 más de 225.000 donaciones, la cifra más alta hasta ahora, en su mayoría dinero destinado a pagar la entrada de una vivienda.

Herencias en vida para acceder a la vivienda

Los notarios señalan que muchas de estas donaciones funcionan como una especie de herencia adelantada. Padres y abuelos transfieren dinero para que los jóvenes puedan afrontar la entrada del piso y los gastos iniciales de la compra. "Casi el triple de las que se firmaron en 2015", explica César Sanz, vicesecretario del Consejo General del Notariado.

Las cifras lo reflejan con claridad. De todas las donaciones registradas, solo 24.000 correspondieron a viviendas. El resto fueron principalmente entregas de dinero en efectivo.

Ese dinero suele emplearse directamente para acceder al mercado inmobiliario. Paco lo resume de forma sencilla: "Me dieron la entrada. Necesité la ayuda económica de mis padres".

Otros jóvenes describen experiencias similares. "Me pagaron la fianza, me hicieron transferencia", explica otro comprador.

Padres que sostienen el acceso a la vivienda

Para muchas familias, ayudar a los hijos se ha convertido en una decisión casi obligada ante el aumento de los precios y la dificultad para ahorrar.

Carmen lleva años apoyando económicamente a uno de sus hijos. "Ha habido meses que le pagaba hasta 500 euros. ¿Y qué hacemos? Pues ayudar todo lo que se puede".

El perfil más habitual de quienes reciben estas donaciones es el de un joven de alrededor de 35 años, que obtiene entre 15.000 y 40.000 euros para completar el dinero necesario para la compra de su primera vivienda.

"Muchas veces no son capaces de afrontar todos los gastos iniciales y la famosa entrada. Por eso es muy importante toda la labor que los progenitores están haciendo a través de la donación de dinero", señala César Sanz.

Jóvenes que siguen sin poder emanciparse

A pesar de estas ayudas familiares, la emancipación continúa siendo complicada para muchos jóvenes. "Ayudar a los hijos porque si no, no se van de casa", resume una madre.

Ángela es uno de esos casos. Sigue viviendo con sus padres mientras intenta reunir dinero para poder independizarse. "Mis padres me tienen ya una cuenta aparte donde todo el dinero que pueden ir ahorrando lo ponen en ella".

Otros padres explican que sus hijos aún no han logrado marcharse del hogar familiar. "Tengo uno de 41 años y una de 30, no se han podido ir de casa", cuenta Lola.

La situación refleja un problema estructural. La tasa de emancipación juvenil se sitúa actualmente en uno de los niveles más bajos en más de un siglo, lo que convierte la ayuda familiar en una vía clave para poder acceder a una vivienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.