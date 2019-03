Montoro: "No hay intención alguna en los errores"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido que nadie vea "intención alguna" en los errores producidos al atribuir a la infanta Cristina la venta de trece fincas porque "los errores son errores" y en este caso no han perjudicado a la causa judicial. Montoro ha respondido en el pleno del Congreso a dos preguntas sobre este asunto.

El titular de Hacienda ha vuelto a pedir que no se siembren "dudas ni sospechas" sobre la actuación de la Agencia Tributaria por el informe en el que se cometieron "lamentables errores" al atribuir ciertas compraventas a la infanta y ha recalcado que esa circunstancia no afecta a la causa judicial contra Iñaki Urdangarín.

Montoro, quien ha defendido que su departamento, no ha parado de dar explicaciones sobre este asunto, ha vuelto a definir lo ocurrido como "errores atribuibles al prodecimiento" y se ha afanado en dejar claro que éstos "no afectan a la causa judicial ni empece la tarea" que realiza la Agencia Tributaria en favor de la Justicia.

"En este caso se ha producido un error, se podía haber producido en otros, la vida es así, pero no se pueden confundir errores con otro tipo de intencionalidades ni hacer política sobre intencionalidades que no existen porque hay que respetar a dos instituciones fundamentales, la Agencia Tributaria y la Justicia", ha aseverado el ministro, convencido de que tanto en el ámbito administrativo como en el judicial quedará claro que no hay "razón" para "sembrar sospechas" sobre la actuación del fisco.

Hacienda dice que no hay agujeros negros de control en la Casa Real

La Agencia Tributaria sostiene que no hay agujeros negros de control en la Casa Real e insiste en que los NIF de sus miembros son objeto de los mismos análisis que los del resto de los ciudadanos. Así lo han asegurado fuentes de Hacienda, tras las explicaciones ofrecidas sobre la "imputación indebida" de trece operaciones atribuidas a la infanta Cristina en 2005 y 2006.

Las citadas fuentes han indicado que todos los NIF son susceptibles de ser controlados y ha remarcado que ninguno de ellos está en una caja negra para no ser comprobado, por lo que han instado a no presumir que no se revisara el NIF de la infanta Cristina o que no se llevara a cabo algún tipo de control.