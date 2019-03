Monti provoca indignación en Italia al decir que el trabajo fijo es monótono

Los italianos están criticando duramente en las redes sociales y en los foros de Internet las declaraciones del presidente del Gobierno Mario Monti. Fue entrevistado en el programa Matrix de la televisión italiana Canale 5 y, al ser preguntado sobre la reforma del trabajo que se está estudiando, explicó que "los jóvenes se tienen que acostumbrar a la idea de no tener un puesto de trabajo fijo para toda la vida". Y añadió: "Además, ¡Qué monotonía!. Es mucho más bonito cambiar y aceptar nuevos desafíos".

Estas palabras han desencadenado hoy las críticas e indignación de los italianos, sobre todo de los jóvenes. "Qué fácil es hablar cuando uno haga lo que haga seguirá siendo senador vitalicio", comentaba un joven en la red social Twitter en referencia a que Monti, cuando deje de ser presidente del Gobierno, seguirá siendo senador de por vida con un sueldo cercano a los 15.000 euros mensuales.

El canal de noticias 24 horas vía satélite Skytg24 abrió también un debate sobre el tema y entre los mensajes que recibieron. Los jóvenes atacaban a una clase política que ahora pide la "movilidad laboral", cuando los políticos "son fijos, inmutables y eternos". "Querido profesor, lo de la monotonía del trabajo no se puede oír. Diga lo mismo pensando a las familias con padres en paro e hijos con contratos de trabajo precarios", se lee en un mensaje colgado en la página digital del diario La Repubblica.

"Querido Monti, a mi me encantaría la monotonía de una trabajo que me da seguridad", responde otro joven a las palabras de Monti, según se lee en la web de "La Repubblica". Una joven, que firma Mara, contesta así: "Presidente, los bancos no me dan una hipoteca o un préstamo si no tengo un trabajo fijo. Esto si que es monótono, ¿sabes?". La indignación también ha dejado sitio a la ironía y en twitter se han creado "hashtag" con las palabras "Viva la monotonía".