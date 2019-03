Monti asegura que sin su plan de ajuste Italia "se derrumbaría"

El primer ministro italiano, Mario Monti ha asegurado que sin el paquete de medidas de ajuste aprobado por el Gobierno para salir de la crisis, Italia "se derrumbaría, con una situación similar a Grecia", un país hacia el cual expresó sus simpatías, pero al que "no ha que imitar", durante un encuentro con la prensa extranjera celebrado este lunes en Roma.



Monti ha subrayado también que, respecto a la reducción de los gastos de los políticos, el Gobierno "está sólo al principio" aunque ha precisado que "actuarán bien, más allá de lo hecho ayer", cuando anunció que renunciaba a su sueldo de primer ministro.



Así, Monti ha destacado que el actual Gobierno "es una encarnación del espíritu de la Constitución" con figuras "técnicas que desaparecerán de la escena" política cuando hayan terminado "su deber". No obstante, ha subrayado que no cree que su Ejecutivo "tenga las manos atadas" con respecto al Parlamento más que "otros gobiernos".



Confía en que el Parlamento apoye sus reformas

No obstante, el mandatario ha precisado que "confía" en que el Parlamento apoye las reformas aprobadas por el Ejecutivo y ha recordado que su Gobierno está apoyado "por fuerzas políticas que hasta ayer no se hablaban y combatían" entre ellas.



Por otra parte, el 'premier' italiano ha recordado que "la reforma de las pensiones" que "con valentía" presentó la ministra del Trabajo, Elsa Fornero que llegó a las lágrimas al hablar de "sacrificios", es un "proyecto" para la "modificación global del sistema de trabajo italiano", en una dirección que "pueda acercarnos a los esquemas nórdicos" ha precisado.