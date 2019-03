Merkel y Sarkozy destacan los "fortísimos esfuerzos" de España para cumplir con el déficit

La canciller alemana, Angela Merkel, ha destacado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha asegurado que no va a "escatimar esfuerzos" para cumplir los objetivos de déficit que marca la Unión Europea.



"El presidente español me lo ha dicho y ha reiterado que España no escatimará ningún esfuerzo para actuar de manera ambiciosa y reflejarlo en sus presupuestos", ha declarado al término de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la que 25 de los Veintisiete han suscrito el nuevo Tratado para reforzar la disciplina fiscal.



Merkel ha querido evitar hablar de la posibilidad de flexibilizar las metas para países en dificultades como España y Países Bajos y ha emplazado hasta el mes de junio cualquier discusión al respecto. En cualquier caso, la mandataria alemana ha dejado claro que el principal objetivo de los gobiernos nacionales ha de ser respetar las metas que se han marcado en materia de austeridad: "Cada Estado miembro sabe que no puede decir simplemente que no respetará los tratados".



Sarkozy destaca las medidas "extremadamente fuertes" de España

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha destacado las medidas "extremadamente fuertes" tomadas por el Gobierno español de Mariano Rajoy durante los últimos dos meses y ha asegurado que éstas y otras acciones están permitiendo a Europa "pasar página" a la crisis financiera.



Sarkozy reconoció que recuperar el crecimiento "es más difícil para unos países que para otros" y puso el ejemplo de España, donde "hay un 23 o 24 % de paro y el déficit es del 8 %, cuando habían previsto un 6 % en 2011".