Mejores sueldos y horarios en la hostelería

Israel lleva veinte años en la hostelería. Después de mucho tiempo ha logrado un empleo con horario seguido: "Los horarios partidos se hacían muy largos y en ocasiones tenías que servir comidas y cenas". Con los "fichajes" (marcar la hora de entrada y de salida), se obliga a que trabajen ocho horas exactas. Además hay más empleo y los jefes tienen que ceder ante las pretensiones de los trabajadores: "Piden conciliar la vida familiar y tienes que organizar todo para que no tengan más de un día o dos en turno partido", comenta Javier Vázquez, propietario de "La Caníbal" de Madrid.

En España nunca hubo tantos cotizantes trabajando en hoteles, restaurantes, bares o cafeterías (2,75 millones al cierre de 2025) y nunca existieron tantos problemas para completar las plantillas. Las empresas aceptan incrementos salariales pactados en convenio. De hecho en la Comunidad de Madrid ya está por ley (convenio colectivo) un incremento del 4% sobre las tablas salariales de 2024. Asimismo, en los años 2026 y 2027 el incremento será del 3% anual sobre el año anterior, mientras que en 2028 la subida alcanzará el 4% sobre 2027. Para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 se incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC, con un tope máximo del 0,25% anual. En cuatro años sus sueldos subirán un 14 por ciento.

Cualificación

El hecho de que no sea ya tan atractivo ser camarero no ha evitado que la cualificación de pague. Tito Gómez, propietario de "Urumea", además de sueldos y horarios continuados ha apostado por cerrar los domingos: "El restaurante me va bien y el hecho de que tengan un domingo con su familia les resulta muy atractivo. Los puestos de trabajo son demandados en el restaurante", incluso por los más cualificados. A su juicio, además, estos horarios y, al menos un día festivo libre a la semana, hace que el trabajador esté más motivado, no trate de mirar a otro lado y cuando tiene que ser ágil, lo es; y amable, claro", añade.

En los lugares de costa, ante esta cualificación se trata de seducir al camarero, cocinero o empleado de hotel cediendo alojamiento. No sólo porque en zonas de costa donde el precio de la vivienda se ha disparado, sino porque cada vez son menos los que quieren este tipo de trabajo. Todo coincide con un ciclo de cuatro años de crecimiento exponencial de la llegada de turistas extranjeros. Este año podría superar por primera vez los 100 millones de viajeros. Más turistas supone más empleo pero el crecimiento del sector tambien exige más cualificación.

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