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El 42% de los mayores de 55 años ayudan económicamente a sus hijos: "Cobra 1.200 euros y paga 800 de alquiler"

Los economistas señalan que "pese a que la economía 'crece', los salarios tienen un bajo poder adquisitivo". Así es la 'generación sándwich', los que cuidan de sus padres... y de sus hijos.

Los padres cada vez ayudan más económicamente a sus hijos

El 42% de los mayores de 55 años ayudan económicamente a sus hijos: " | Antena 3

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En España, más del 40% de los mayores de 55 años han prestado alguna vez dinero a sus hijos, incluso para emanciparse o comprarse una casa. Los expertos hablan de un cambio silencioso en la economía familiar que ha llegado para quedarse.

Con el complicado panorama económico y laboral que tienen los jóvenes en la actualidad, además de la vivienda, cada vez son más los padres que tienen que ayudar económicamente a sus hijos para que estos puedan 'sobrevivir', o lo que es lo mismo, poder pagar el alquiler, llegar a fin de mes e incluso aliviar ciertas compras tan esenciales como la comida.

'Generación sándwich': ayudar a los padres y a los hijos

Montse, madre de dos hijos de 35 y 42 años: "No llegan con el alquiler del piso, también les ayudamos con las niñas", nos cuenta antes de recalcar que, pese a estar jubilado como tantos otros, se encuentra en una situación en la que tiene que seguir aportando dinero a sus hijos, tirando incluso de su propia pensión. Los que están rondando entre los 50 y 60 años se les llama la 'generación sándwich' porque tienen que estar ayudando a sus padres (ancianos) y a sus hijos.

Tiran de su propia pensión: "Mi hija cobra 1.200 y paga 800 de alquiler"

Ana y Jose, padres de cinco hijos, se encuentran en la misma situación: "Una hija que te cobra 1.200 euros y está pagando 800 de alquiler... Ya me dirás cómo llegan". Otros, por su parte, prefieren echar una mano haciendo compras de comida... y preparando los famosos 'tuppers de mamá'.

"La economía crece pero los salarios tienen bajo poder adquisitivo"

"Analizando fríamente los datos de la economía española vemos que crece pero que los salarios tienen un bajo poder adquisitivo", nos explica el economista Emilio Vizuete.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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