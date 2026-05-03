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Buena ocupación durante el puente de mayo: "Ha servido para desconectar, descansar, hacer turismo y echar unas risas"

Los hosteleros satisfechos de la afluencia de gente a pesar de la inestabilidad del tiempo.

Buena ocupación durante el puente de mayo: "Ha servido para desconectar, descansar, hacer turismo y echar unas risas con amigos"

Buena ocupación durante el puente de mayo: "Ha servido para desconectar, descansar, hacer turismo y echar unas risas con amigos"

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Isabel Goyanes
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Es día de trasiego de maletas, de salidas y llegadas de pasajeros en aeropuertos, terminales y estaciones, y también de afluencia de vehículos en las carreteras de toda España donde se nota la afluencia de viajeros.

Isabel es de Soria y ha venido con un grupo de amigos a pasar el puente en Valencia: "Hemos venido en varios coches, somos siete parejas, nos ha encantado la ciudad, hicimos un freetour, probamos la paella y ayer estuvimos en la mascletá nocturna, nos hemos reído mucho, todo genial".

Los hoteles urbanosy de costa satisfechos con las reservas del puente. En destinos como Valencia y Benidorm la ocupación ha rondado el 90% y eso a pesar de la meteorología, porque aunque la temperatura ha sido primaveral no ha hecho tiempo de sol y playa.

La concejala de turismo de Valencia, Paula Llobet, señala que estos resultados reflejan la estabilidad del destino pese a la incertidumbre internacional.

En hostelería estos días terrazas e interiores de restaurantes han estado a tope de comensales. Comenta Izan Jiménez, del grupo gastronómico Los Gómez: "Económicamente ha sido un puente muy movido. Hemos hecho alrededor de 200 arroces al día para turistas nacionales y también extranjeros. Han venido familias, parejas, grupos, hemos tenido comidas para celebrar despedidas de soltero, comuniones y hoy el día de la madre".

Un grupo de amigos de Zaragoza han venido a la carrera ciclista del Gran Fondo de Valencia: "Hemos hecho deporte, 150 kilómetros con la bici y además, hemos recorrido la ciudad. Ahora vamos a tomar un bocadillo de metro en un restaurante que hemos descubierto y después en nuestro coche de vuelta a casa".

Otro grupo numeroso ha llegado desde Tres Cantos, en Madrid, y lo hacen en peregrinación: "Somos muchos, mayores y niños. Hemos hecho caminatas. En mayo elegimos siempre un destino diferente. Hoy nos despedimos visitando la catedral y la reliquia del Santo Cáliz".

Un puente cargado de planes que finaliza en muchas comunidades autónomas y que ha dado un gran impulso al turismo.

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