María: "En España cobraba el paro, aquí tengo contrato permanente"

Son muchos los españoles que han decidido “buscarse la vida” fuera de España. En el Reino Unido cada vez hay más jóvenes que una vez terminados sus estudios universitarios encuentran allí un empleo bien remunerado y con contrato indefinido.



María es un ejemplo de esta realidad. Con 26 años tuvo que emigrar a Oxford ya que se le acabó la prestación del deseempleo en España. En el Reino Unido ha logrado un contrato permanente y un puesto de importancia en una empresa británica.



"Acabé la carrera y no encontraba trabajo y vine a Oxford para buscar suerte. Acabo de conseguir el contrato permanente, llevo la administración de toda Europa y estoy muy contenta aquí. En España estaba cobrando el paro, así que cuando se me acabo la prestación me vine a Inglaterra", asegura María.



No es el único caso. En la misma empresa otros españoles como Alberto, Pedro y Marta han encontrado un empleo seguro y con buenas condiciones.



Carmen, otra española en Oxford, relata como colgó su currículo un viernes por la tarde y que el lunes por la mañana la llamaron tres empresas para entrevistarla.



"Un viernes colgé mi curriculum en Internet y el lunes me llamaron de los tres sitios. Tengo un contrato permanente", relata Carmen.