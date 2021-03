Si eres autónomo o PYME y has obtenido ayudas directas, tu actividad se ha visto cesada o has recibido algún crédito ICO, deberás incluir estas prestaciones en la declaración de la renta 2021, tal y como establece la Agencia Tributaria. No obstante, cada una de ellas requiere un procedimiento distinto. A continuación, te contamos cómo hacerlo.