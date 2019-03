El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha advertido del peligro que corre Eurovegas en Alcorcón si no se modifica la ley antitabaco.

Insiste en que desde el Gobierno central deberían hacer todo lo posible para que el proyecto se quede en Madrid, ya que va a traer dinero y miles de trabajos.

No obstante, los propietarios de los terrenos han desmentido que peligre el proyecto y dicen que solo se tratan de rumores.

David Pérez, alcalde de Alcorcón, señala que el proyecto está sometido, constantemente, a vaivenes de este tipo. Dice que España no se puede permitir que Eurovegas se vaya a otro país, "se trata de algo inasumible".

"Bajo mi punto de vista -continúa- lo difícil era que Eurovegas llegara a España, en el momento actual, que aún no se ha materializado, siempre se corre el riesgo de que un proyecto de estas características, si no se remueven obstáculos, pueda no llevarse a cabo".

Del 1 al 10, tiene la confianza del 10 de que el proyecto va a salir adelante, pero también explica que da un 10 de riesgos que existen si no se cumplen los requisitos. No obstante, asegura que tiene "la confianza de que el proyecto se va a hacer".

En último lugar, el alcalde apunta que hay que reflexionar sobre "¿qué es más importante, que 200.000 personas sin empleo, puedan tenerlo, o que unos señores en un casino, puedan o no fumar mientras juegan al póker?". Ultima que hay una "necesidad imperiosa de puestos de trabajo que no se pueden obviar".