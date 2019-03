Una leonesa en paro, entre las 25 finalistas para ser guardabosques en Australia

La leonesa Julia Matos, de 26 años, licenciada y en paro, ha quedado entre las 25 finalistas de las más de 500.000 solicitudes de todo el mundo que optarán a uno de seis trabajos de guardabosque que oferta el Gobierno australiano, con un sueldo de 100.000 dólares por medio año de trabajo.

Licenciada en Comunicación Audiovisual y profesora de esquí, esta joven superó la primera prueba y ahora busca apoyos para lograr pasar la segunda fase, según publica en la web de su campaña www.juliamatosforaustralia.com.



"The best job in the world" -El mejor trabajo del mundo- es una iniciativa de la Agencia de Turismo del Gobierno de Australia de gran repercusión entre jóvenes de todo el mundo. El Ejecutivo australiano oferta dentro de este programa seis empleos "ideales" en las seis regiones de Australia con un sueldo de 100.000 dólares a lo largo de seis meses.



Según cuenta en su web, para superar la primera fase Julia remitió un vídeo en el que durante treinta segundos explicaba por qué era la candidata ideal para el puesto de "Park Ranger" -guardabosques- en Queensland, un paraíso natural.



El ganador de este puesto de trabajo de guardabosques pasará seis meses de aventura y naturaleza en Queensland, buceará en la Gran Barrera de Coral, cuidará de playas desiertas y selvas tropicales milenarias y viajará por las islas más recónditas del pacífico.



Para pasar a la siguiente fase, Julia Matos deberá lograr antes del 8 de mayo que su historia tenga la máxima repercusión mediática, además de reunir el máximo número de apoyos posible por parte de empresas, instituciones y personalidades del país.



De esta forma, decenas de personas y empresas están colgando en la web de su campaña y en su página de Facebook una fotografía acompañada del mensaje "Yo apoyo a Julia Matos".