Una joven parada: "Me siento como si nadie me quisiera y es deprimente"

Aroa, de 23 años, es licenciada en Empresariales. Cuenta que ha acudido a unas 30 o 40 entrevistas de trabajo. "Hablo inglés y francés y es que ya no te sirve para nada, me siento como si nadie me quisiera, y te deprimes". "Te planteas una idea de futuro y ves que se desmonta por cada sitio", explica.

Darío, de 40 años de edad y tres en paro, es albañil. "No cobro ayuda ni paro, echo currículums en polígonos pero no te llaman de ningún lado", se lamenta.

María José, camarera de 31 años, perdió su empleo hace ocho meses, y ahora se dedica a dejar entre 10 y 20 currículums al día, "los que me de tiempo". "Mi objetivo es encontrar faena, pero no llaman", añade. "Hay que ir con buen ánimo a buscar trabajo, llevar buena cara y dejarte los problemas para ti" ."Tarde o temprano sé que me cogerán", finaliza.

Son los rostros del desempleo. Más de cinco millones de personas contarían hoy experiencias similares a las suyas.