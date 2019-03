La Joven Orquesta Sinfónica de Goiás llega a España

Hay historias, como la de Henrique, que no pueden empezar peor: un cáncer a los cinco años, un tratamiento de quimioterapia que a punto estuvo de suponerle la amputación de la mano izquierda y una promesa: "Si me curaba haría algo bueno con esta mano y con mi vida", asegura.



Ahora Henrique toca el violín en una joven orquesta, la de Goiás. Le costearon sus estudios musicales, ahora va a la universidad y sobre todo tiene la determinación suficiente para aprender alemán por su cuenta y soñar con un futuro que, en principio, por escasos recursos económicos no parecía destinado a él.



Pero sigamos con lo que la orquesta ha hecho por otros componentes: Natanael y Moisés Ferreira dos Santos. La orquesta les sacó de Anápolis, una favela dominada por el tráfico de drogas. Dandara, por su parte, no puede evitar la emoción al relatar cómo a punta de puñal estuvieron a punto de robarle su intrumento, sin duda lo más valioso en estas casas donde apenas entran 200 euros al mes.



La Joven Orquesta Sinfónica de Goiás (estado del interior de Brasil) vive estos días su gran momento. Ochenta y cinco de los más de cien chicos y chicas que la componen inician su primera gira internacional en España. La gira llega de la mano de la compañía Endesa, que patrocina el proyecto mediante la organización de conciertos y la compra de algunos instrumentos.