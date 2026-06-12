Los jóvenes menores de 30 años recibirán una ayuda de hasta 1.500 euros en esta Comunidad

La Comunidad de Madrid ha confirmado que durante todo este 2026 seguirá en marcha el conocido Cheque Formación, una ayuda económica dirigida a jóvenes desempleados menores de 30 años.

Su objetivo es claro: facilitar el acceso a cursos que mejoren sus competencias y aumenten sus opciones de encontrar trabajo.

Esta subvención puede alcanzar los 1.500 euros por beneficiario, una cantidad que se destina a cubrir el coste de cursos especializados. En la práctica, esto significa que si la formación elegida tiene un precio inferior, quedará totalmente financiada. En cambio, si el importe es mayor, será el propio alumno quien deba asumir la diferencia.

No se trata de cualquier tipo de formación. Los cursos deben tener una duración mínima de 10 horas y pueden realizarse de forma presencial, online o combinada. Lo importante es que estén estructurados y orientados a la adquisición de habilidades concretas, por lo que quedan fuera formatos más informales como congresos o seminarios.

Además, hay una condición clave: para recibir el dinero, el alumno deberá completar el curso con éxito. Será necesario presentar un certificado o diploma que acredite haberlo superado con un resultado positivo.

Requisitos y plazos que debes tener en cuenta

Para acceder a esta ayuda es imprescindible cumplir ciertos criterios. Entre los más importantes destacan:

Ser menor de 30 años y estar en situación de desempleo.

y estar en situación de desempleo. Estar inscrito como demandante de empleo.

Tener residencia en la Comunidad de Madrid.

A esto se suma una condición económica: los ingresos de la unidad familiar no pueden superar tres veces el IPREM en 14 pagas. También es importante no haber sido beneficiario de esta misma ayuda en el año anterior.

Uno de los aspectos que más conviene vigilar es el plazo de solicitud. Este debe realizarse dentro del mes siguiente a la inscripción en el curso, por lo que organizar bien los tiempos será fundamental para no perder la oportunidad.

Cómo solicitar el Cheque Formación

El proceso administrativo requiere presentar documentación que justifique tanto la situación personal como la formación elegida. Entre los documentos habituales se encuentran el justificante de matrícula, el certificado de empadronamiento o la información sobre los ingresos familiares.

Además, la administración podrá comprobar otros datos de forma interna, como la situación con Hacienda o la Seguridad Social, para validar que todo está en regla.

Otro detalle importante es que las solicitudes se gestionan por orden de llegada. Esto implica que el presupuesto disponible puede agotarse, por lo que cuanto antes se inicie el trámite, mayores serán las posibilidades de acceder a la ayuda.

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