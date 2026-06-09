Verano Joven 2026: El Gobierno activa descuentos de hasta el 90% para viajar en tren, autobús e Interrail

Muchos jóvenes llevaban semanas esperando la noticia. Con el verano a la vuelta de la esquina, el Gobierno ha dado luz verde a una nueva edición del programa Verano Joven, que permitirá viajar con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses, además de rebajas en los pases Interrail para recorrer Europa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto-ley que regula la iniciativa, destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años. Pero es importante marcar bien la fecha en el calendario: los descuentos estarán disponibles para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Cómo solicitar los descuentos

Para beneficiarse de las rebajas será necesario registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al menos 24 horas antes de realizar la primera compra. Una vez completado el proceso, los usuarios recibirán un código personal que deberán introducir al adquirir los billetes para que se aplique el descuento correspondiente.

El programa está dirigido a personas nacidas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive. Podrán beneficiarse tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros con residencia legal en España.

Descuentos de hasta el 90%

Las mayores rebajas, del 90%, se aplicarán a los servicios de media distancia convencional, trenes de ancho métrico y líneas de autobús de titularidad estatal.

Por su parte, los billetes de alta velocidad, los trenes de larga distancia convencional y el pase Interrail contarán con descuentos del 50%. En el caso de los trenes de alta velocidad, la bonificación tendrá un límite máximo de 30 euros por billete.

Las ayudas serán válidas para billetes sencillos y de ida y vuelta, así como para el pase Interrail Global Pass de 10 días en un periodo de dos meses.

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