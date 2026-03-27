El Banco de España prevé un aumento en la inflación al 3% con riesgo de escalar al 5,9% por el conflicto en Oriente Medio

El Banco de España ha ajustado sus previsiones económicas para los próximos años en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. El organismo eleva ligeramente su estimación de crecimiento para 2026 hasta el 2,3%, pero empeora sus perspectivas de inflación, que se situará en el 3% este año y podría escalar significativamente si se agravan los riesgos externos.

La economía española mantiene un dinamismo mayor de lo esperado a finales de 2025 y comienzos de 2026, lo que ha llevado a mejorar en una décima la previsión de crecimiento para ese año. Sin embargo, el impacto del conflicto en Oriente Próximo ha recortado parte de ese avance, restando cuatro décimas al PIB, un efecto parcialmente compensado por el impulso fiscal del Gobierno.

De cara a 2027, el crecimiento se moderará hasta el 1,7%, reflejando un entorno exterior más débil y la retirada progresiva de las medidas de estímulo.

Inflación al alza por la energía

El repunte de la inflación responde principalmente al encarecimiento de la energía y a la evolución reciente de los precios. El organismo prevé que el índice general alcance el 3% en 2026, mientras que la inflación subyacente se situará en el 2,7%.

Además, se anticipa un repunte en la segunda mitad del año, coincidiendo con la retirada de medidas fiscales sobre la energía, lo que podría llevar la tasa hasta el entorno del 3,3% a finales de 2026. En 2027, la inflación se mantendría en el 2,5%.

Escenarios de riesgo: inflación cercana al 6%

El Banco de España advierte de que la evolución de la guerra y de los mercados energéticos será clave. En un escenario adverso, con mayores precios de petróleo y electricidad, la inflación subiría al 3,9% en 2026.

Sin embargo, en un escenario más severo, con un conflicto prolongado e intenso, los precios podrían dispararse hasta el 5,9% en 2026 y el 3,2% en 2027, mientras que el crecimiento económico se ralentizaría con mayor intensidad, hasta el 1,9% y el 1,1%, respectivamente.

Empleo y salarios: menor impulso

El crecimiento del empleo perderá fuerza en los próximos años. Tras aumentar un 2,7% en 2025, el avance se moderará al 2,2% en 2026 y al 1,3% en 2027. En paralelo, la tasa de paro continuará descendiendo, aunque a menor ritmo, hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027.

Por su parte, los salarios mantendrán un crecimiento relativamente elevado, impulsados por las tensiones en el mercado laboral y el impacto del encarecimiento energético, con subidas del 4,1% en 2026 y del 3,9% en 2027.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.