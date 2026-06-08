Refrescar la casa en verano: ¿Gasta más el aire acondicionado o los ventiladores?

El calor ya empieza a hacerse difícil de soportar en muchos puntos del país y, en Sevilla, las altas temperaturas vuelven a convertir las noches en un auténtico reto. Con los termómetros al alza, son muchos los hogares que buscan fórmulas para refrescar la vivienda intentando controlar también el gasto eléctrico.

El aire acondicionado sigue siendo la opción más eficaz para bajar la temperatura de una estancia en poco tiempo, aunque también es la alternativa más cara. Dependiendo del aparato y de la potencia utilizada, mantenerlo encendido durante una hora puede costar entre 13 y 44 céntimos. Aun así, la eficiencia energética ha mejorado notablemente en los últimos años y eso permite reducir el consumo casi el 40% frente a modelos antiguos.

"Hoy en día todos los aparatos son inverter, son clase A, entre 350 y unos 900 euros dependiendo de la marca, aparte lo que es la instalación", explica José María Trigo, al frente desde hace años de una tienda de electrodomésticos en el barrio sevillano de Triana, donde con la llegada del calor muchos clientes buscan soluciones para refrescar sus casas sin disparar el consumo eléctrico.

A pesar de su eficacia, el desembolso inicial y el gasto energético hacen que muchas familias opten por alternativas más económicas, especialmente para dormir durante las noches de verano.

En ese escenario, los ventiladores de techo se han convertido en una de las opciones más demandadas. Consumen muy poca energía, son silenciosos y algunos modelos pueden encontrarse por menos de cien euros.

"Sí, es muy silencioso. Normalmente casi todos los que hay en el mercado tienen tres tipos de luces y seis velocidades. Aquí vienen clientes y nos dicen que de la tercera posición no lo pasan”, comenta José María Trigo.

Su consumo puede llegar a ser inferior a un céntimo por hora, muy lejos de lo que supone tener el aire acondicionado funcionando toda la noche.

Los ventiladores de pie tradicionales, apenas consumen electricidad y no necesitan instalación. Sin embargo, en episodios de calor extremo pueden resultar insuficientes.

“Si tiene aire caliente, mueve aire caliente. Hay un tipo de ventilador que se le echa agua fría o incluso cubito de hielo y lo que hace es que te humedece el ambiente y te da un poco de más frescor”, añade.

Con otro verano marcado por el calor intenso, muchos hogares vuelven a debatirse entre comodidad, consumo y presupuesto antes de decidir cómo combatir las altas temperaturas dentro de casa.

Ventiladores eficientes ganan protagonismo frente al coste del aire acondicionado.

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