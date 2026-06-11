Acuerdo entre la CNMC y el sector audiovisual para reforzar la protección de los menores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y los principales actores del sector audiovisual, ha iniciado la firma de un acuerdo de corregulación destinado a reforzar la protección de los menores en los contenidos audiovisuales. La iniciativa establece un sistema común de calificación por edades y descriptores de contenido que se aplicará tanto a la televisión como a las plataformas bajo demanda y a los llamados usuarios de especial relevancia (UER), como los influencers.

El nuevo modelo busca ofrecer a los espectadores una información más clara y homogénea sobre los contenidos que consumen, facilitando además el uso de herramientas de control parental. Según destacó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, este acuerdo responde a la necesidad de adaptar la regulación a un entorno audiovisual en constante evolución, con especial atención a la protección de los menores.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, subrayó por su parte que el acuerdo demuestra que la innovación tecnológica puede avanzar de la mano de la protección social. En este sentido, destacó el carácter transversal de la protección de la infancia y el papel clave de la colaboración entre instituciones, industria y sociedad civil.

El texto es fruto de más de dos años de trabajo conjunto, que ha incluido consultas públicas y un amplio proceso de diálogo con operadores, comunidades autónomas y organismos reguladores. Entre los firmantes figuran entidades como FORTA, AUTOCONTROL y diversas organizaciones de consumidores, lo que refuerza el carácter consensuado de la iniciativa.

Uno de los aspectos más relevantes es la obligatoriedad de adhesión para los prestadores de servicios audiovisuales de ámbito estatal. Aquellos que no se incorporen al sistema podrán enfrentarse a sanciones por parte de la CNMC desde el momento en que el acuerdo entre en vigor. En el ámbito autonómico, la adhesión será progresiva, con la participación inicial de organismos como el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el de la Comunidad Valenciana, entre otros.

El modelo también introduce un sistema de gobernanza participativa y un mecanismo de reclamaciones para los usuarios, que podrán notificar posibles errores en la clasificación de contenidos. Con esta medida, se pretende avanzar hacia un sistema más transparente, coherente y adaptado a los nuevos hábitos de consumo digital, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y la protección efectiva de los menores.

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