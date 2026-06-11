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El BCE sube los tipos de interés por primera vez en casi tres años: "La guerra está generando presiones inflacionistas"

El Consejo del Banco Central Europeo ha decidido este jueves subir los tipos de interés en 25 puntos básicos.

Christine Lagarde, presidenta del BCE

Christine Lagarde, presidenta del BCEEFE

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Juan Muñoz
Publicado:

El Banco Central Europeo (BCE) ha decido este jueves subir los tipos de interés en la Eurozona por primera vez en casi tres años, elevando el precio del dinero en 0,25 puntos, por el conflicto en Oriente Próximo y concretamente la situación en el estrecho de Ormuz.

El Consejo del BCE ha incrementado los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, subiendo al 2,25% la tasa de depósito (DFR), al 2,40% la de las operaciones de refinanciación (MRO) y al 2,65% la de la facilidad marginal de préstamo (MLF).

"La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro", se ha señalado desde el BCE.

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