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Esta es la profesión que no destruirá la inteligencia artificial

Todo parece indicar que hay una profesión que todavía no se ve amenazada por la inteligencia artificial.

Clase de una autoescuela

Esta es la profesión que no destruirá la inteligencia artificialImagen creada con IA

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El mercado laboral está experimentando muchos cambios en la última década. La transformación de los sectores tradicionales y la incertidumbre económica han motivado que cada vez sean más las personas que buscan un trabajo seguro para combatir la inestabilidad imperante.

En medio de ese caldo de cultivo surge una profesión con alta demanda y para la que no es necesaria mucha cualificación: profesor de autoescuela. Una oficio al que la irrupción de la inteligencia artificial todavía no ha afectado.

Qué hace un profesor de autoescuela

Las autoescuelas están enfocadas en dos pilares fundamentales: las clases teóricas y las clases prácticas de conducción. Por este motivo, a la hora de buscar docentes, las empresas necesitan personas que sean capaces de explicar correctamente la materia y que puedan enseñar con calma a los futuros conductores.

Además los profesores de autoescuela deben ser capaces de realizar evaluaciones, tener amplias nociones de seguridad vial y buen trato con los alumnos.

¿Por qué la profesión no será sustituida por la IA?

Si bien la parte teórica puede estudiarse con ayuda de inteligencia artificial especialmente en campos de normativa o conceptos de conducción, lo cierto es que es necesaria la intervención humana para una explicación más clara y para momentos de acompañamiento emocional previos o posteriores a alguno de los exámenes que se deben realizar.

Además, las clases prácticas tienen que se tutorizadas por una persona humana que ayude a la toma de decisiones en tiempo real y que muestre in situ cómo se debe conducir un vehículo.

Requisitos para ser profesor de autoescuela

Para ser profesor de autoescuela en España no necesitas muchos requisitos.

Basta con cumplir 3 condiciones:

  • Obtener el Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial a través de la DGT (convocatoria anual en enero) o cursar el título de FP de Técnico Superior en Movilidad Segura y Sostenible
  • Tener el carnet B con al menos 2 años de antigüedad
  • Estudios mínimos de ESO/EGB y superar las pruebas de aptitud

El puesto de profesor de autoescuela permite una gran estabilidad laboral, ya que cada año miles de alumnos necesitan formación vial y no hay suficientes instructores cualificados. Permite trabajar en un entorno dinámico, acompañando a personas que desean obtener su permiso de conducir y suele estar asociado a flexibilidad horaria, posibilidad de especializarse en distintos permisos y la satisfacción de ver progresar a los alumnos.

Por lo tanto, convertirse en profesor de autoescuela es una oportunidad real para acceder a una profesión estable, necesaria y con perspectivas de crecimiento. La combinación de formación oficial, demanda sostenida y un trabajo centrado en las personas hace que esta profesión sea una gran alternativa laboral.

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