Descubre por qué los precios suben pero no bajan cuando la economía se estabiliza

La subida de precios se ha convertido en una constante. En ese incremento influyen varios factores, como el aumento de los costes de producción. Las empresas pagan más por las materias primas, la energía y el transporte. Entra en juego la alta demanda y la baja oferta, y esto se da cuando los consumidores tienen dinero para gastar, pero la producción de las empresas es limitada; es entonces cuando suben los precios.

También influyen los factores climáticos como la sequía y los conflictos geopolíticos; ya pasó con la guerra de Ucrania y ahora con Oriente Medio. Las guerras impulsan el precio del crudo, afectan a la gasolina y, por lo tanto, al transporte.

Se conocen muy bien las causas del incremento de precios, pero ¿por qué, cuando pasan las crisis y los conflictos, los productos no vuelven a su precio de origen?

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, nos da algunas claves: "Vamos al súper y vemos que los alimentos han subido y esto se debe a la sequía que reduce la cosecha, pero destaco especialmente la situación de los agricultores; ellos lo tienen muy difícil para conseguir rentabilidad en sus explotaciones, les suben los precios de los fertilizantes, tienen una regulación muy exhaustiva y los costes de su producción superan a lo que ganan con ella."

El profesor habla y apunta también a los márgenes de beneficio que se llevan empresarios y grandes empresas: "Luego están los supermercados que a veces se aprovechan de la situación y, una vez que suben, no lo bajan y se siguen quedando con el margen de ganancia de la cadena alimentaria". Por eso insiste en que, para que la situación mejore, "es necesario apoyar a los agricultores y ganaderos y permitirles que sean rentables sus explotaciones".

La subida de la gasolina y la energía es muy volátil; los precios suben rápidamente como un cohete y bajan lentamente como una pluma. "La subida del petróleo y del gas natural nos hará a todos más pobres. Hay una crisis mundial de la energía; cuando eso ocurre, los españoles somos más pobres porque somos importadores de carburantes", apunta Bernardos.

Cuando la inflación baja, solo significa que los precios aumentan más lento, no que disminuyan, un fenómeno conocido como desinflación.

El economista reconoce que "no queda otra que apretarse el cinturón para poder hacer frente a la crisis y a la subida de precios generalizada. En muchos casos, el consumidor tendrá que elegir a qué gastos renuncia".

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