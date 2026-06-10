Ayudas de hasta 30.000 euros para reformar tu casa: estos son los requisitos

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas para impulsar la rehabilitación, ampliación o finalización de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Con esta iniciativa, se busca revitalizar el entorno rural y favorecer la fijación de población en las zonas con mayor riesgo de despoblación.

Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda, siempre que las obras se destinen a residencia habitual o a alquiler bajo las condiciones establecidas en la convocatoria.

El objetivo es facilitar la recuperación integral de viviendas y convertirlas en una oportunidad para atraer y consolidar nuevos vecinos.

Requisitos para conseguir ayudas para reformar tu casa

Estos son los requisitos para conseguir las ayudas, cuyo objetivo es combatir la despoblación y revitalizar el entorno rural gallego:

Debes ser la persona propietaria o usufructuaria de una vivienda o local situada en un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes .

. Tener ingresos que no superen 6,5 veces el IPREM . Si la vivienda se destina a alquiler, no se aplicará este límite de ingresos.

. Si la vivienda se destina a alquiler, no se aplicará este límite de ingresos. Si las viviendas se destinan a alquiler, cada persona solicitante podrá recibir un máximo de tres ayudas.

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas personas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Estas obras incluyen trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad, eficiencia energética, y aquellos necesarios para prevenir la entrada de gas radón en las viviendas. También los honorarios de proyectos, informes técnicos, certificados necesarios y los gastos administrativos, así como los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos.

Si estás interesado, puedes consultar las bases completas del programa y los requisitos detallados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la web del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).

¿Quiénes podrán beneficiarse?

Podrán beneficiarse de esta ayuda tanto propietarios como usufructuarios de viviendas o locales convertidos en casas, siempre que estas se destinen a residencia habitual o alquiler durante al menos cinco años. La convocatoria es compatible con otras ayudas públicas, siempre que no superen el coste total.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 21 de enero y permanecerá activo hasta el 1 de septiembre de 2026, o hasta agotar los fondos disponibles, por eso se aconseja presentar la documentación lo antes posible.

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