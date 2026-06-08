Cae drásticamente el consumo de combustible en Europa

Los últimos datos de la eurozona muestran una reducción significativa en las ventas de carburantes, reflejando un cambio en los hábitos de movilidad de los conductores europeos.

Según las cifras más recientes de Eurostat, las ventas de combustible para automóviles descendieron un 3,5 % en volumen durante abril respecto al mismo mes del año anterior. Este retroceso constituye el primer descenso interanual desde julio de 2024 y representa la mayor caída observada desde octubre de 2023.

El precio medio del gasóleo ha subido casi un 34%

El aumento de los precios ha sido uno de los principales factores detrás de esta contracción. Los datos del sector indican que el precio del gasóleo se ha incrementado un 33,7 % en comparación con el año anterior, mientras que los combustibles en general registran una subida del 20,8 %.

Como consecuencia, muchos conductores han reducido sus desplazamientos, optimizado el uso de sus vehículos o recurrido a medios de transporte alternativos para contener el gasto.tanto por la menor demanda como por diversos ajustes fiscales implementados en varios países europeos.

Actualmente, el precio medio de la gasolina en la Unión Europea se sitúa en 1,847 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,843 euros por litro. En España, los precios continúan ligeramente por debajo de la media comunitaria, favorecidos en parte por una carga fiscal relativamente menor en comparación con otros mercados europeos.

Medidas desde la Unión Europea contra la crisis energética

A pesar de este contexto de debilidad en el consumo, el sector del automóvil de combustión ha recibido recientemente un impulso regulatorio. Tras las presiones ejercidas por fabricantes y organizaciones empresariales, la Unión Europea ha flexibilizado algunos aspectos de su estrategia de transición energética, permitiendo la venta y fabricación de vehículos con motor de combustión más allá de 2035 bajo determinadas condiciones.

El descenso del consumo coincide con las tensiones derivadas de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, un conflicto que ha generado importantes perturbaciones en los mercados energéticos internacionales. La inestabilidad en Oriente Próximo y las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ,una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, han impulsado una fuerte subida de los precios del crudo y de los combustibles en Europa.

Como consecuencia, hogares y empresas se han enfrentado a mayores costes energéticos, lo que ha contribuido a reducir la demanda de carburantes y ha reavivado las preocupaciones sobre una nueva crisis energética en la Unión Europea.