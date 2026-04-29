Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump asegura que Irán reabrirá el estrecho de Ormuz porque está "en estado de colapso"
Sigue en directo online la última hora sobre la guerra en Irán y el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.
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El presidente de EEUU Donald Trump ha hecho una publicación ha hecho una publicación en la red social Truth donde afirmó que Irán le ha comunicado que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".
Donald Trump se muestra cómodo con el bloqueo comercial que ha impuesto sobre Irán en el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense ha dado instrucciones a sus asesores para prepararse para un bloqueo naval prolongado, según publica el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.
En recientes reuniones, Trump optó por seguir presionando la economía y las exportaciones de petróleo de Irán impidiendo el transporte marítimo hacia y desde sus puertos.
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El rey Carlos III llama a la reconciliación de su país con EEUU
El rey Carlos III del Reino Unido ha llamado a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración de Donald Trump, durante un discurso histórico en el Capitolio con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.
La intervención, de menos de media hora y pronunciada ante las dos Cámaras del Congreso, es uno de los actos centrales de la visita de Estado de Carlos III y la reina Camila, la primera que la pareja real realiza a Estados Unidos desde su coronación.
Al menos 8 muertos, entre ellos 3 paramédicos, en ataques de Israel al Líbano
Al menos ocho personas murieron en ataques de Israel contra el sur del Líbano, entre ellas tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate, mientras que otras 30 resultaron heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés.
El peor bombardeo tuvo lugar en la localidad de Majdal Zoun, donde perdieron la vida cinco personas, "entre ellos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa que quedaron atrapados bajo los escombros tras un ataque mientras realizaban una misión de rescate", informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.
Amnistía Internacional exige un alto al fuego en Oriente Medio, acompañado de soluciones a largo plazo
"La comunidad internacional debe marcar un límite", afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. "Los acuerdos de alto el fuego, frágiles y temporales, entre Estados Unidos e Irán, y entre Israel y Líbano, deben ser sustituidos por un alto el fuego regional duradero, sostenible y completo que abarque todos los países afectados por este conflicto para evitar más sufrimiento catastrófico de la población civil y allanar el camino a la justicia, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos a largo plazo para todas las personas", indicó Amnistía Internacional en un comunicado.
Pese a la reducción de las hostilidades armadas, destacó AI, Oriente Medio continúa en un momento crítico. Los dos acuerdos vigentes de alto el fuego son frágiles y temporales, aseveraron. Estados Unidos e Irán continúan intercambiando amenazas y llevando a cabo ataques e incautaciones de buques en el Estrecho de Ormuz.
El ministro de Economía calcula que la guerra restará entre un 0,1 y 0,4 puntos a crecimiento económico
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calculado que el conflicto en Oriente Medio restará entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico.
Pese a este retroceso el crecimiento de este año se mantiene en el 2,2 % y sumará un punto a la inflación, que se elevará al 3,1 %.
Cuerpo ha presentado en el Consejo de Ministros el informe de progreso del Plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028 aprobado a finales de 2024, que da por cumplidos los compromisos con Bruselas y que avanza el posible impacto económico de la guerra.
Suben a 2.534 los muertos y a 7.863 los heridos en dos meses de ataques de Israel a Líbano
El balance de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano asciende ya a 2.534 y el de heridos a 7.863, informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo.
"El balance total acumulado de la agresión, desde el 2 de marzo hasta el 28 de abril, es el siguiente: 2.534 fallecidos y 7.863 heridos", indicó en un escueto comunicado el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Trump afirma que Irán está en estado de colapso
El presidente de EEUU Donald Trump asegura que Irán le ha comunicado que se encuentra en un "estado de colapso".
Mientras resuelve sus problemas de liderazgo quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible". Ha escrito en la red social Truth.
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