Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump asegura que Irán reabrirá el estrecho de Ormuz porque está "en estado de colapso"

El presidente de EEUU Donald Trump ha hecho una publicación ha hecho una publicación en la red social Truth donde afirmó que Irán le ha comunicado que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

Donald Trump se muestra cómodo con el bloqueo comercial que ha impuesto sobre Irán en el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense ha dado instrucciones a sus asesores para prepararse para un bloqueo naval prolongado, según publica el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.

En recientes reuniones, Trump optó por seguir presionando la economía y las exportaciones de petróleo de Irán impidiendo el transporte marítimo hacia y desde sus puertos.