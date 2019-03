Hillary Clinton muestra su apoyo a España por la expropiación de YPF

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se ha comprometido a estudiar "las propuestas" que le remitan España y la Unión Europea para responder a la decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento del capital social de YPF con el objetivo de lograr que Buenos Aires rectifique.



La jefa de la diplomacia estadounidense ha trasladado este compromiso a su homólogo español, José Manuel García-Margallo, en el encuentro que ambos han mantenido en el marco de la reunión de la OTAN que se celebra hoy y mañana en Bruselas.



Según ha explicado el ministro español a la prensa tras su encuentro, Clinton "ha pedido que le transmitamos qué es lo que nosotros esperamos de Estados Unidos, que es lo que se hace entre buenos aliados y buenos amigos como son Estados Unidos y España" y se ha comprometido a "estudiar las propuestas" que "España o Unión Europea" les envíen tras recordar que Washington desde hace "muy poco" ya ha retirado los aranceles a Argentina.



"Lo que hemos acordado es que vamos a explorar todas las vías en las que podamos colaborar juntos para restablecer la legalidad internacional. Vamos a intentar analizar en qué podemos trabajar en el Banco mundial, el Fondo Monetario Internacional, en el G-20, en el Club de París... En cualquier otra institución en la que se puede ejercer una acción para intentar que el Gobierno de Argentina rectifique la posición sobre Repsol, que está perjudicando desde luego a los intereses españoles, está perjudicando a la confianza en los mercados y está llevando a Argentina a una situación extremadamente difícil", ha explicado.



El ministro español ha dejado claro que la ofensiva diplomática que han emprendido el Gobierno español para recabar apoyos tras la decisión de Buenos Aires tiene por objetivo lograr que Argentina rectifique su decisión, preguntado si España pretende presionar para que Argentina devuelva el control accionarial a Repsol o si se limitará a tomar medidas de represalia.



"No sé muy bien cuál es la distinción", ha explicado el jefe de la diplomacia española que, a renglón seguido, ha precisado que el Gobierno trata de "presionar a Argentina para que vea que este camino no lleva a ningún sitio".



García-Margallo ha asegurado que la reunión con Clinton este jueves, tras su primer encuentro el miércoles en la OTAN en el que le entregó "una nota" explicándole lo ocurrido, "ha ido muy bien".



El ministro mantendrá una nueva reunión con ella esta misma tarde para hablar de "otros temas" en el marco de la reunión convocada esta tarde por el Gobierno francés en París para analizar la situación en Siria.



"La reunión ha ido muy bien. Es continuación de la que tuvimos ayer y prólogo de la que tendremos esta tarde en París", ha explicado.



García-Margallo ha vuelto a agradecer a Clinton la declaración que realizó un portavoz del Departamento de Estado norteamericano "dos horas después" de su primer encuentro el miércoles y ha reconocido "una lección" en el sentido de que "con los Estados Unidos se puede decir absolutamente todo con franqueza".



"Así como el miércoles dije que la primera reacción de los Estados Unidos me había parecido tibia y que a mí personalmente no me había gustado. Esta declaración es muy firme de respaldo inequívoco a España y por tanto tengo que dar las gracias", ha explicado.



El ministro no ha querido avanzar las medidas de represalia que espera adoptar el Gobierno español ni las que pueda tomar la UE tras el debate de los ministros de Exteriores de los Veintisiete del caso este lunes en Luxemburgo, pero ha avanzado que tanto él como el ministro de Industria, José Manuel Soria, comparecerán tras la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Santa Cruz para dar "cumplida cuenta de las medidas que el Gobierno adopte en el ámbito de su competencia y las medidas que piensa proponer a la Unión Europea.



García-Margallo ha evitado avanzar ninguna medida concreta que se podría adoptar, insistiendo en que se trata de elaborar "un plan conjunto" porque entiende que "tiene poco sentido ir haciendo una 'guerra de guerrillas'" pero ha dejado claro que la "huida hacia delante" de Buenos Aires "supone aislar desde el contexto internacional y privarles del capital, del dinero y de los ahorros que el pueblo argentino necesita".



"Vamos a ver si estudiamos conjuntamente todas las medidas porque creo que no tiene mucho sentido analizar las medidas aisladamente. Hay que hacer un plan conjunto, una 'hoja de ruta', para transmitírselo a nuestros socios y aliados de la Unión Europea", ha dicho. "Hay que hacer una operación conjunta", ha señalado.