Paro total en el sector minero asturiano tras el fracaso de la reunión con Industria

La totalidad del sector minero asturiano ha secundado hoy la jornada de huelga, mientras una decena de trabajadores ha pasado su segunda noche de encierro en dos minas de la región y, de momento, no se han puesto barricadas para impedir el tráfico por autovías.

Fuentes patronales y sindicales han informado a Efe de que la jornada de huelga -tercera de las cuatro convocadas- es secundada en Asturias con un paro total.

La reunión de la comisión de seguimiento del Plan del Carbón en Madrid terminó anoche después de más de seis horas sin ningún acuerdo, ya que era "indecente" que el Gobierno no cediese en nada en su política presupuestaria, según ha señalado el responsable del sector de la minería de CCOO de Asturias, José Luis Villares.

El Gobierno se limitó a intentar que el diálogo siga abierto y a promesas de futuro, pero sin mover un ápice las partidas presupuestarias para 2012, ha lamentado.

En los pozos mineros de Candín (en Langreo) y Santiago (en Aller) continúa el encierro de cinco trabajadores en cada uno, iniciado el lunes y anunciado con carácter indefinido. Fuentes sindicales han señalado que a primera hora de la mañana no se ha puesto ninguna barricada en carreteras de Asturias, aunque no se descartan a partir del mediodía, y la Delegación del Gobierno ha confirmado que no ha recibido ninguna información al respecto.

Sí hubo varios cortes de autovías y kilométricas retenciones de tráfico matinales tanto en las dos jornadas de huelga previas (miércoles y jueves de la semana pasada) como también ayer, martes, pese a que no mediaba convocatoria de huelga.