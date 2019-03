Goirigolzarri considera los 19.000 millones como una "inversión de capital" del Estado

CON AYUDAS DE AL MENOS 19.000 MILLONES

El nuevo presidente de Bankia convoca Junta de Accionistas para el 29 de junio. Además, Goirigolzarri asegura que la entidad no precisará nuevas ayudas tras los casi 23.500 millones que dará el Estado. Goirigolzarri ha explicado que no pueden considerarse un préstamo ni una ayuda a fondo perdido, sino simplemente una inversión de capital, por lo que no tendrán que devolverlo.